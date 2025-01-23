Yandaş kalem Ahmet Hakan, bile isyan etti… Yangın faciasındaki çarpık ilişkileri açıkladı

Bolu Kartalkaya’daki otel faciasında ‘ihmal’ tartışmaları devam ediyor. Belediye ve Bakanlığın birbirlerini suçlamaları görülürken, İktidara yakın gazeteci Ahmet Hakan’dan ‘Belediye denetlese ne olacak? Bakanlık denetlese ne olacak?’ çıkışı gelirken, denetimdeki çarpık ilişkilere isyan etti.

YANDAŞ YAZAR BİLE İSYAN ETTİ

Yandaş kalem Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde Bolu’daki yangın faciasına ilişkin, ‘ihmal’ tartışmalarına değindi. Hakan, kurum tartışmalarına ilişkin, ‘Denetimi hangi kurumun yaptığından çok daha önemli olan denetimin yapılma biçimi” derken, Bu denetim işlerinde genellikle ahbap çavuş ilişkisinin büyük rol oynadığının altını çizdi. Hakan’ın yazısında şunları söyledi;

Hepimiz biliyoruz:

Bu denetim işlerinde genellikle ahbap çavuş ilişkisi büyük rol oynar.

Cebini kazandığı büyük paralarla şişirmiş otel sahibi ile denetimi gerçekleştiren görevliler arasında genellikle bir “al takke ver külah” yaklaşımı olur.

Otel sahibi “Müfettiş Bey, sizi ailecek otelimize bekliyoruz” der.

Müfettiş Bey de “her şeyiyle yönetmeliğe uygundur” raporunu veriverir.

Ve olay biter.

DENETLENEN’de de ahlak yok.

DENETLEYEN’de de ahlak yok.

NE OLMUŞTU?

Yangının ilk çıktığı andan itibaren ihmaller gündeme gelmişti. Facianın yaşandığı gün bölgeye giden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, CHP'li Tanju Özcan'ın başkanlığını yaptığı Bolu Belediyesi'ni suçlamıştı. Ersoy denetim yetkisinin belediyeye bağlı itfaiyede olduğunu belirmişti. Özcan ise bu iddiaları reddetti ve belediyeden otele verilen en son 'uygun' belgesinin 2007 yılında AK Partili başkan döneminde verildiğini söyledi.

Özcan 2012'de yapılan yönetmelik değişikliğine de atıf yaparak, ''İtfaiyenin yetkisi budandı. Yaptırım gücü hiç kalmadı. Yani bakanlar doğruyu söylemiyor.'' demişti.

Bolu Belediye Başkanı ancak 'talep' üzerine denetim yapabildiklerini söyledi.

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