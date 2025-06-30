Yandaş kalem Ahmet Hakan ters köşe yaptı: Koltuk için yanıp tutuşuyor

Düzenleme: Kaynak: Hürriyet
Yandaş kalem Ahmet Hakan ters köşe yaptı: Koltuk için yanıp tutuşuyor

CHP içerisindeki kurultay tartışmalarında eleştiri oklarının hedefinde olan Kemal Kılıçdaroğlu'na yandaşlar sahip çıkmıştı. Bu sefer Kılıçdaroğlu'na yandaş Ahmet Hakan'dan sert tepki geldi. Hakan, “Korkunç bir hırsla hareket ediyor. Hem kendisini hem partisini yakıyor. Koltuk için yanıp tutuşuyor. Davasına zarar vermekten kaçınmıyor” dedi.

CHP’de kurultay davası bugün görülecek. Dava öncesi Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına muhaliflerden tepki gelse de çoğu yandaş medya ve kalemler ise destek çıkmıştı. Ancak yandaş kalem Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında ters köşe yaptı. Hakan, Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek, “Korkunç bir hırsla hareket ediyor. Hem kendisini hem partisini yakıyor. Koltuk için yanıp tutuşuyor. Davasına zarar vermekten kaçınmıyor” dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

30 Haziran bugün CHP’nin kurultay davası Ankara’da görülecek. Kurultay davasının iptali ve ‘Mutlak bulan’ kararının çıkması durumunda kayyum CHP’nin başına gelecek. Ancak CHP’de kurultay tartışmaları sırasında Kılıçdaroğlu’nun kayyum gelmemesi için CHP’nin başına geçeceğini açıklaması ise büyük tepki çekmişti.

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YANDAŞ KALEM BU SEFER SAHİP ÇIKMADI

Bir süredir tepkilerin odağında olan Kılıçdaroğlu’na yandaş medya ve kalemler ise sahip çıkmıştı. Ancak bu sefer Kılıçdaroğlu’na yandaş kalemden tepki geldi. Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında Kılıçdaroğlu’nun tavrını eleştirdi. Ters köşe yapan Hakan, "Korkunç bir hırsla hareket ediyor. Hem kendisini hem partisini yakıyor. Koltuk için yanıp tutuşuyor. Davasına zarar vermekten kaçınmıyor. Atsan atılmaz satsan satılmaz” ifadelerini kullandı.

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