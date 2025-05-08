Yandaş kalem AKP’nin bitiremediği CHP boykotlarını bitirmek için kalemi eline aldı! Tek tek yazdı...

Yandaş kalem Ahmet Hakan, AKP’nin bitiremediği CHP boykotlarını bitirmek için kalemi eline aldı. Hakan, “AK Parti’nin yerinde olsam CHP’den…” şeklinde isteklerini tek tek açıkladı. Hakan, “AK Parti’yi yönetenlerin CHP’nin sokaklarda olması hakkında ne düşündüklerini bilmiyorum. Ama ben onların yerinde olsam... CHP’nin sokaklarda olmasından acayip keyif alırdım” dedi.

ÖZEL'DEN BOYKOT KARARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yapılan tutuklama sonrası pek çok ilde mitingler düzenlemişti. Özel, mitinglerde iktidara yakın olan markalar için boykot kararı aldıklarını duyurmuştu. Boykot kararı sonrası iktidar cephesi ise sert tepki göstererek boykot günü alışverişler yapmıştı.

BOYKOT ÜRÜNLERİNİ DÜN HATIRLATTI

Özel dünkü Beyazıt Mitingi’nde boykot listesini hatırlatarak, “Doğuş Grubu, NTV parayı sizden kazanıyor, Saray'a hizmet ediyor, Beyazıt'ı görmüyor, Saraçhane'yi görmüyor, üniversite öğrencilerini görmüyor. Günaydın Restoran, Nusr-Et'i boykot ediyoruz” dedi.

Yandaş kalem Ahmet Hakan ise Özel’in boykot listesini köşesine taşıyarak, AKP’nin bitiremediği CHP boykotlarını bitirmek için bir yazı kaleme aldı. Hakan’ın köşesinde değindiği bölüm şu şekilde;

“BEN AK Parti’nin yerinde olsam CHP’den...

Boykot listelerini açıklamaya devam etmesini isterim.

Bir günlük boykot eylemini yeniden başlatmasını isterim.

Sokak eylemlerini sürdürmesini isterim.

Liseleri, üniversiteleri karıştırmasını isterim.

Hep sokaklarda olmasını, eve hiç dönmemesini isterim.

-Hep devrim marşları söylemesini, sürekli slogan atmasını isterim.

Ben AK Parti’nin yerinde olsam bunları isterim. AK Parti’yi yönetenlerin CHP’nin sokaklarda olması hakkında ne düşündüklerini bilmiyorum. Ama ben onların yerinde olsam... CHP’nin sokaklarda olmasından acayip keyif alırdım."