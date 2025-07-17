Yandaş kalem Bakan'ı önce sevdi sonra dövdü!

LGS kapsamında 719 öğrencinin tüm soruları doğru cevaplamasıyla ilgili ‘şaibe’ iddialarına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den yalanlama gelmişti. Tekin, İnce’nin ‘pis kokular geliyor’ sözlerine ise "Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz. Ama yetinmiyorlar" şeklinde şaşırtan bir açıklamada bulunmuştu. Ardından İnce ise Tekin’e “Sahibine yaranmak için koltuğunu korumaya çalışıyor” şeklinde tepki gelmişti. Tartışmalar sürerken yandaş kalem Yeni Şafak yazarı Ali Saydam’dan hem övgü hem de eleştiri geldi. Saydam, “Sayın Bakanımız iyi bir eğitimci olabilir. Muhtemel öyledir de. Ancak iyi bir iletişimci olduğunu söyleyebilir miyiz, bilemiyorum” dedi.

İNCE’DEN “PİS KOKULAR” ÇIKIŞI

LGS sınavı esnasında soru kitapçığının bazı WhatsApp gruplarında PDF şeklinde paylaşıldığı ortaya çıkmıştı. Ardından LGS kapsamında 719 öğrencinin tüm soruları doğru cevaplaması ise ‘şaibe’ iddialarını gündeme getirdi. Muharrem İnce bu iddialara ‘pis kokular’ sözleriyle eleştirmişti.

TEKİN: GERİ ZEKALIYA ANLATIR GİBİ TANE TANE ANLATIYORUZ

Bakan Yusuf Tekin ise iddiaları yalanlayarak, "Bakanlığımızın uyguladığı politikaların başarılı olduğunun göstergesidir bu. Çocukların seviyelerine uygun soruların sorulduğunu görüyoruz. Bu sağlıklı bir durum" demişti. Tekin, ayrıca İnce için “Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz. Ama yetinmiyorlar" demişti.

İNCE, TEKİN’İ TOPA TUTTU

Sosyal medya üzerinden Milli Eğitim Bakanı'na ağır ifadeler kullanan İnce, Tekin'i adeta topa tutmuştu. İnce, “Sahibine yaranmak için koltuğunu korumaya çalışıyor. Önce okullara sabun koy, sonra Millî Eğitim’den gelen pis kokuları temizle" ifadelerini kullandı.

YANDAŞ KALEM ÖNCE SEVDİ SONRA DÖVDÜ

Tartışmalar sürerken yandaş medyanın kalemi Ali Saydam, Bakan Tekin’i önce övdü, ardından da dövdü. Saydam, “Sayın Bakanımız iyi bir eğitimci olabilir. Muhtemel öyledir de. Ancak iyi bir iletişimci olduğunu söyleyebilir miyiz, bilemiyorum” dedi.