Yandaş kalem iktidarın başa çıkamadığı terörleri listeledi

İKTİDARIN BAŞ EDEMEDİĞİ TERÖRLERİ SIRALADI

“Bu vedalar, hayırlı değil!” başlıklı köşe yazısında Yandaş kalem Meryem Aybike Sinan iktidarın başa çıkamadığı terörleri sıraladı. Sinan, “Gıda terörü, ahlak terörü, kira terörü, sosyal medya terörü, enflasyon terörü, trafik terörü derken dört bir yandan kuşatılmış durumdayız. Hem ruh sağlığımız hem de akıl sağlığımız bu terör enflasyonunun etkisinde. Sokaklarımız güvenilir ve tekin değil! Dolandırıcılık çağın vebası gibi gün geçtikçe alevleniyor! Asayişle vedalaştık!” ifadelerini kullandı.

“KOMİSYON KURULMASINDA FAYDA VAR!”

Komisyon çağrısında bulunan Sinan, “Ekonomik, sosyolojik ve psikolojik buhranlarımızı bir an önce çözüme kavuşturmak zorundayız. Bu açmazlarımız için de belki mecliste partilerüstü bir komisyon kurulmasında fayda var! Sosyolojik buhran, bir toplumu içten içe çürütüp yok eden en güçlü etkendir” dedi.

MERYEM AYBİKE SİNAN KİMDİR?

Malatya'da dünyaya gelen Meryem Aybike Sinan, ilk hikayesini ortaokul yıllarında yayımlandı. Sinan, Ondokuz Mayıs üniversitesi, Türkoloji Bölümü'nden, Türkolog unvanıyla mezun oldu.

Kubbealtı, Somuncu Baba, Yeni Dünya, Kümbet, Tercüman, Türkiye gibi gazete ve dergilerde makaleleri yer aldı.

Kocaeli'de edebiyat öğretmenliği görevini yapıyor.