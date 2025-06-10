Yandaş kalem İmamoğlu’nu öyle bir suçla suçladı ki! Bu kadarı da beklenmiyordu...

Yandaş kalem Abdulkadir Selvi, dün İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasında geçtiği iddia edilen ses kaydını değerlendirdi. Selvi, ses kaydının Alman istihbaratının aparatlarını devreye sokarak gerçekleştiğini öne sürerek, “Bu konuşma Alman istihbaratı tarafından mı kaydedilmiş yoksa Ekrem İmamoğlu mu kaydetmiş. İnsan genel başkanı ile yaptığı konuşmayı gizlice kaydeder mi? Bu FETÖ’nün kullandığı bir yöntemdi” dedi. İmamoğlu'nu da FETÖ aparatı ile suçlayan Selvi'nin bir zamanlar Örgüt elebaşısı Fethullah Gülen ile fotoğrafı olduğu ise biliniyor.

KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU SES KAYDI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Kurultay hakkında yapılan şikâyet üzerine başlatılan dava devam ederken gazeteci Erk Acarer, Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık yarışını kaybettiği gün Ekrem İmamoğlu ile gerçekleştirdiği bir konuşmanın kaydını paylaştı. İmamoğlu’nun ifadelerinin daha net duyulduğu kayıtta, Kemal Kılıçdaroğlu’na “Siz nasıl uygun görürseniz Genel Başkanım” diyerek seçimden çekilme usulünü anlattığı kulaklara yansıyordu. O gece Kılıçdaroğlu'nun çekilmek için İmamoğlu ile telefon görüşmesi yaptığını ve İmamoğlu'nun da en uygun şekilde çekilmenin nasıl olacağına dair görüşlerini ilettiğini Acarer iddia etti.

SELVİ: BU FETÖ’NÜN KULLANDIĞI BİR YÖNTEMDİ

Bu iddiaların ardından bugün yandaş kalem Abdulkadir Selvi, videoyu yargı gibi değerlendirdi. Selvi, bu videonun Alman istihbaratının aparatları olduğunu iddia etti. Selvi, konuşmaya dair ise “Bu konuşma Alman istihbaratı tarafından mı kaydedilmiş yoksa Ekrem İmamoğlu mu kaydetmiş. İnsan genel başkanı ile yaptığı konuşmayı gizlice kaydeder mi? Bu FETÖ’nün kullandığı bir yöntemdi” şeklinde ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturmada hazırlanan iddianameyi bugün kabul etti. İddianamede, aralarında tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi hakkında 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İmamoğlu'nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik gibi isimler arasında yer aldı. İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer verildi.

CHP’de kurultay davasının Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame, görevsizlik kararıyla ağır ceza mahkemesine gönderildi.