Yandaş kalem köşesinden duyurdu: Savaş hazırlıkları başladı! Türkiye de yer alabilir…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan açılım tiyatrosu devam ederken, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu SDG, Suriye yönetimi ile anlaşmıştı. Ancak terör örgütü SDG’nin şartları yerine getirmemesi, Suriye hükümetini harekete geçirdi. Saray’ın derin kulağı Abdulkadir Selvi, operasyon hazırlıklarına başlandığını açıkladı.

8 MADDELİK ANLAŞMA

IŞİD'e karşı mücadele için ortak operasyon gücü olarak kurulan terör örgütü PKK’nın Suriye kolu SDG’nin elebaşısı Mazlum Abdi, 10 Mart’ta Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile 8 maddelik bir anlaşma imzalamıştı. SDG, yıl sonuna kadar Suriye ordusuna entegre olması planlanıyordu. Anlaşmada Tişrin Barajı ile sınır kapılarının, havalimanının ve petrol ile doğalgaz sahaları Suriye hükümetine devredilecek.

SURİYE, SDG İLE SAVAŞA HAZIRLANIYOR İDDİASI

Ancak SDG, şu ana kadar taahhüt ettiklerinin hiçbirini yerine getirmemesi dikkat çekiyor. Yandaş kalem Abdulkadir Selvi ise bölgede yaşananlara ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Selvi, Suriye hükümetinin, SDG’nin kontrol ettiği bölgelere yönelik askeri operasyon hazırlıklarına başladığını yazdı. Selvi, “Bunun üzerine SDG, İlham Ahmed başkanlığındaki bir heyeti Şam’a gönderdi. SDG operasyonu önlemek için çaba gösterirken, Şam hükümetinin tutumunda bir değişiklik yok. Suriye yönetimi, SDG’nin silah bırakıp Suriye ordusuna entegre olmasını ve petrol ile doğalgaz sahalarından çekilip sınır kapılarını teslim etmesini istiyor” ifadelerini kullandı.

“PKK’NIN SİLAH BIRAKMA VE TASFİYE KARARINA ZARAR VERMEMESİ”

Türkiye, Suriye yönetimi ile birlikte SDG’ye yönelik kapsamlı bir askeri harekât düzenleyebileceğini belirten Selvi, Türkiye’nin bu konudaki politikasını 3 maddeyle özetledi. Selvi, şu maddeleri sıraladı:

“1-PKK’nın silah bırakma ve tasfiye kararına zarar vermemesi.

2-ABD’nin, SDG’nin silah bırakması ve Suriye ordusuna entegrasyonu konusundaki olumlu tavrı.

3-Suriye hükümetinin kararlılığı nedeniyle askeri harekâta gerek kalmadan sürecin tamamlanması için çaba gösteriliyor.”

AÇILIM TİYATROSU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘kurucu önder’ olarak hitap ederek Meclis’e davet ettiği bebek katili Öcalan’a ‘örgütü fesih ettiğini açıklasın’ çağrısında bulunarak yeni süreç başlamıştı. Teröristbaşının örgüte fesih seslenişi ile tiyatronun ilk perdesi başlarken, ikinci perde terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve son perde teröristlerin silah yakması ile devam ediyor. Ancak süreçte bunlar yaşanırken, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kolu YPG’nin bağlı olduğu SDG’nin Suriye ile yaşadığı gerilim ise süreci nasıl etkileyeceği ise merak konusu oldu.

TERÖR ÖRGÜTÜ SDG

IŞİD'e karşı mücadele için ortak operasyon gücü olarak oluşturulan terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi Bölgesi'nin Kürt, Arap, Süryani, Ermeni ve Türkmenlerden oluşmakta olup, silahlı gücünün çoğunu YPG oluşturur. YPG, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki koludur.