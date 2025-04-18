Yandaş kalemden Erdoğan’ı çıldırtacak İmamoğlu açıklaması... Okuyan AKP’liler dona kaldı!

AKP’li eski Vekil Şamil Tayyar, X hesabı üzerinden bir İmamoğlu düzeltmesinde bulundu. Tayyar, İmamoğlu davasının en az 5 yıl sürebileceğine dair yorumunun çarpıtıldığını söylerken, delil karartma veya kaçma şüphesi bulunmadıkça İmamoğlu’nun tutuksuz yargılanmasının daha doğru olacağını açıkladı.

BAHÇELİ’DEN HIZLA SONUÇLANSIN ÇAĞRISI

“Yolsuzluk” iddiaları kapsamında tutuklanan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’nde bulunuyor. İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin Özel, “iddianame hazırlansın” çağrısında bulunurken, Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli’den de davanın hızlıca sonuçlanması çıkışında bulunmuştu.

TAYYAR’DAN İMAMOĞLU DÜZENLEMESİ

AKP’li eski Vekil ve gazeteci Şamil Tayyar, Ekrem İmamoğlu soruşturmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama gerçekleştirdi. Tayyar, İmamoğlu davasının en az 5 yılda nihayete erebileceğine dair değerlendirmesinin istismar edildiğini dile getirdi. Tayyar, “İmamoğlu davasının en az 5 yılda nihayete erebileceğine dair değerlendirmemin istismar edildiğini görüyorum. Bu tahmini süre, iddianamemin hazırlanması, yerel mahkeme süreci, İstinaf ve Yargıtay aşamaları dikkate alındığında bir ceza davasının ortalama kapanma süresidir. Çok ender olsa 3 yılda biten ceza davaları da var, 20 yıldır sürenleri de var. Mesela benim 8 yıldır süren iki ayrı ceza davam var. İmamoğlu’nun adaylığıyla ilgili asıl sıkıntı, diplomayla ilgili yargı sürecidir. Kişisel kanaatime gelince” ifadelerini kullandı.

“TUTUKSUZ YARGILAMAYI DAHA DOĞRU BULURUM”

Tayyar, İmamoğlu’nun tutuksuz yargılanmasına ilişkin “Delil karartma, kaçma şüphesi gibi gerekçeler yoksa tutuksuz yargılamayı daha doğru bulurum. Kayyım atanmamasını da doğru karar olarak değerlendirmiştim zaten. Velhasıl, süre değerlendirmem, bir temenni değil, durum tespitidir. İnşallah yargı bizi yanıltır, davayı mümkün olan en kısa sürede nihayete erdirir” yorumunda bulundu.