Yandaş kalemin bu röportajı çok konuşulacak… İmamoğlu hakkında yorum yapan CHP'li kim?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 5 soruşturma açılmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerden İmamoğlu hakkında 6’ıncı soruşturma olan ‘şaibeli diploma’ iddiası ortaya çıkmıştı. Hürriyet yazarı yandaş kalem Abdülkadir Selvi, bugünkü ‘İmamoğlu’nun diploması iptal edilirse ne olur’ başlıklı köşe yazısında İmamoğlu’nun diplomasına konu edindi.

SELVİ’NİN CHP’Lİ İSMİ KİM?

Selvi, ismi ve mesleği belli olmayan ‘bir CHP’li’ olarak tanımladığı kişinin kim olduğu ise merak konusu oldu. Selvi’nin İmamoğlu ile ilgili yazısındaki o bölüm ise şu şekildeydi;

“Bu arada hiç beklemediğim bir yerden bir kulis geldi. Bir CHP’li, “İmamoğlu’nun diploması iptal edilirse ne olacak” diye sordu. “Böyle bir ihtimal var mı? dedim. “Diplomasi iptal edilirse cumhurbaşkanı adayı olma imkanını kaybediyor” dedi. Konuştuğum CHP’liye göre İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilme ihtimali güçlüymüş. İlginç”

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Erdem Atay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğunu öne sürmüştü. Atay, İmamoğlu'nun Kıbrıs'ta eğitim gördüğünü ve 1987'de İstanbul Üniversitesi'ne yatay ve dikey geçiş yapmasının imkansız olduğunu iddia etmişti.

Söz konusu iddiaların gündem olmasının ardından İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun’ndan diplomalı yanıt gelmişti.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime dün başvurusunu yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında sahte diploma iddiaları üzerine 'resmi belgede sahtecilik' soruşturması başlatıldı.

EN FAZLA SİYASİ YASAK İSTENEN SİYASETÇİ

Türkiye siyaset tarihinde hakkında en fazla hapis cezası ve beş kez siyasi yasak talep edilen belediye başkanı olan İmamoğlu hakkında bugüne kadar açılan davalar ise şu şekilde sıralandı;

1. Ahmak Davası

Türk Ceza Kanunu 125/2-1, 125/3-a,4,5, 43/2-1

İstenen ceza 2 yıl 11 ay

2. Ordu Valisi Davası

Türk Ceza Kanunu 125/3-a

İstenen ceza 2 yıl

3. Büyükçekmece Davası

Türk Ceza Kanunu 235/1

İstenen ceza 7 yıl

4. Bilirkişi Davası

Türk Ceza Kanunu'nun 277/1,

İstenen ceza 4 yıl hapis cezası

5. Başsavcı Davası

Türk Ceza Kanunu'nun 125/1-3.a-4 maddesi

Türk Ceza Kanunu'nun 106/1-1. cümle maddesi

Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/1'inci maddesi

İstenen ceza 7 yıl 4 ay.

6. Diploma Davası

'Resmi belgede sahtecilik’ soruşturması