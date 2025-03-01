Yandaş kalemler Erdoğan’a yakın iş insanını hedef aldı

Her şey, elektrikli ilk Türk otomobili TOGG'un da hissedarı Zorlu Holding'in bünyesindeki Vestel'in CEO'su Ergün Güler'in, şirket çalışanlarına gönderdiği Ramazan tebriği mesajı ile başladı. Güler'in bu mesajına Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, kurumsal kültürlerinde böyle bir kutlama bulunmadığını belirterek tüm şirket çalışanlarının göreceği şekilde tepki gösterdi. Zorlu Holding CEO'sunun VESTEL CEO'sunu uyarıp tepki gösterdiği şirket içi yazışma dışarı sızdırılınca yandaş kalemler ve iktidar trolleri harekete geçti.

Yandaş kalemler gazeteci Cem Küçük ve eski AKP’li Şamil Tayyar, VESTEL CEO'sunu uyaran Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal’ı hedef aldı. Ayrıca Vestel için X’de #VestelBoykot başlığı ile 59 bin gönderi paylaşılırken gündeme oturdu.

TAYYAR: KÖR NEFRETTİR, İNSANİ YOKSUNLUKTUR, ÖTESİNDE HADSİZLİKTİR

Yandaş kalemlerden Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal’ı hedef alan paylaşımlar gelmeye başladı. Eski AKP’li vekil ve gazeteci Şamil Tayyar X hesabı üzerinden Köksal’a sert eleştiride bulundu. Tayyar, “Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal’ın, Vestel CEO’su Ergün Güler’in Ramazan tebriğine ‘Bu grubun 70 yıllık tarihinde Ramazan ayı kutlaması yok, dinden bağımsız bir duruşumuz var’ diyerek gösterdiği tepkinin hiçbir akli izahı olamaz. Farklı dünya görüşüne sahip olunsa bile, asgari saygı ve hoşgörüyü gösterememek, hele Müslüman mahallesinde Ramazan’a tahammül edememek, kör nefrettir, insani yoksunluktur, ötesinde hadsizliktir. Bu tür paçozlar, aynı zamanda toplumsal barışın ve kardeşliğin de düşmanıdır.” dedi.

Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal’ın, Vestel CEO’su Ergün Güler’in Ramazan tebriğine ‘Bu grubun 70 yıllık tarihinde Ramazan ayı kutlaması yok, dinden bağımsız bir duruşumuz var’ diyerek gösterdiği tepkinin hiçbir akli izahı olamaz.



Farklı dünya görüşüne sahip olunsa bile, asgari… — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) March 1, 2025

KÜÇÜK: ZAT YABANCI BİR ÜLKEDEKİ YETKİLİ GİBİ KONUŞMUŞ

Aynı şekilde gazeteci Cem Küçük’te Cem Köksal’ı topa tutan bir diğer isim oldu. Küçük, X hesabından, “Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal denilen zat yabancı bir ülkedeki yetkili gibi konuşmuş. “Ramazan kutlanacak günler listemizde yok” ne demek? Burası Müslüman ülke. Bitmedi şu İslam düşmanlığınız. Bitmedi Müslüman karşıtlığınız. Ayıptır ya” paylaşımını yaptı.

Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal denilen zat yabancı bir ülkedeki yetkili gibi konuşmuş. “Ramazan kutlanacak günler listemizde yok” ne demek? Burası Müslüman ülke.



Bitmedi şu İslam düşmanlığınız. Bitmedi Müslüman karşıtlığınız. Ayıptır ya. pic.twitter.com/YTun1SWZL4 — Cem Küçük (@cemkucuk55) February 28, 2025

NELER YAŞANMIŞTI?

Vestel CEO'su Ergün Güler şirket çalışanlarına gönderdiği Ramazan tebriği mesajında, "Değerli Ailem; Yaşamımıza birlik, beraberlik ve dostluk ile birlikte hoşgörü getiren Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsan ilişkilerini güçlendiren ve umutları canlandıran bu güzel ayın ülkemize, dünyaya ve Vestel ailesinin siz değerli üyelerine barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Hz. Mevlana'nın, Mesnevi'de dediği gibi: "Ramazan Allah tarafından, bereket, hizmet ve yaradana yakınlaşma ayı olarak bahş edilmiş bir aydır. Aynı zamanda Allah'ın insanın kendi nefsini terbiye edişinden dolayı ona eğildiği, ona mükafat verdiği tenezzül ettiği aydır." Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum." demişti.

Güler’in mesajına Zorlu Holding'in CEO'su Cem Köksal, "Ergün, bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamamız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu gibi bir kutlamayı kurumsal olarak yapmamızı hiç doğru bulmuyorum. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunu hiçbir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

Olay sonrası sosyal medyada birçok kişi CEO Köksal'ın mesajına tepki göstermişti. Öyle ki X’de gündemin ilk sıralarında yer aldı. Hatta #VestelBoykot başlığı ile 59 bin gönderi paylaşıldı.

ZORLU HOLDİNG

160'dan fazla ülkeye ihraç eden Zorlu Holding, 1953 yılında Ahmet Nazif Zorlu tarafından kurulan köklü bir şirket. Holding, son olarak TOGG'un yüzde 23 hissedarı olmuştu. Ahmet Nazif Zorlu, iktidara ve Erdoğan'an yakın iş adamlarının başında geliyor.