Yandaş kantarın topuzunu kaçırdı: Özel’i öyle bir isme benzetti ki…

Son günlerde yargı ve siyasi baskı altında olan CHP’nin siyasi lideri Özgür Özel’i yandaş Türkiye Gazetesi hedef aldı. Gazetenin "Hukukçular sokak çağrısını değerlendirdi: Özgür Özel, Selahattin Demirtaş’ın yolunda" başlıklı haberinde Demirtaş'ın onlarca yıl hapis cezasına çarptırılması örnek gösterilerek Özel’in benzetilmesi dikkat çekti.

19 Mart’ta İBB’ye yapılan operasyon kapsamında CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki birçok isim tutuklanmıştı. CHP’ye yapılan operasyonların ardı arkası ise kesilmedi. Bu süreçte CHP Genel Başkanı Özgür Özel çeşitli illerde miting kararları almıştı. Son zamanlarda ise CHP’nin İstanbul İl Kongresi’ne kayyum atanması dikkat çekmişti.

"DİRENMEYE, MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Özel, "Direnmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz. Asla ve asla bizi, bir başkaları gibi bu rejimin rahatsızlık duymayacağı bir muhalefet partisine çeviremeyecekler." sözleriyle son olarak yargıya çıkışmıştı.

YANDAŞ ÖZEL'İ HEDEF ALDI

İktidara yakın Türkiye Gazetesi'nin bugünkü bir haber manşeti gündeme oturdu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından yıllardır tutukluluğunun hukuki değil, siyasi olduğu kararı verilen Selahattin Demirtaş'ı örnek gösterildi. Özel'e Demirtaş örneği verilerek adeta ‘içeri atılırsın’ şeklinde bir uyarı çağrısı yapılması dikkat çekti.

Türkiye Gazetesi'nin "Hukukçular sokak çağrısını değerlendirdi: Özgür Özel, Selahattin Demirtaş’ın yolunda" başlıklı haberinde Demirtaş'ın onlarca yıl hapis cezasına çarptırıldığı örnek gösterildi.