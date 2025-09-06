Yandaş medyada görev değişikliği! Üst düzey atamalar gerçekleştirildi

Sabah Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Sabah’ta 3 yeni görevlendirme olduğunu belirterek uzun süredir gazetenin Ankara İstihbarat Şefi olarak görev yapan Halit Turan’ın İstanbul’a Haber Müdürlüğü görevine getirildiğini ifade etti.

Şimşek, yeni görevlendirmeler hakkında şunları söyledi,

“2015 yılından bu yana Sabah Gazetesi’nde Konya Büro Şefliği, 2020’den sonra ise Ankara İstihbarat Şefi olarak görev yapan tecrübeli arkadaşımız Halit Turan, Sabah Gazetesi Haber Müdürü olarak 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren görevlendirilmiştir. İstanbul Haber Merkezi, Yurt Haberler, Ankara ve tüm birimlerden kendisi sorumlu olacaktır. Halit Turan’a yeni görevinde başarılar diliyorum.

Adliyelerde ise yeni yapılanma süreciyle birlikte görevlendirmeler oldu. Başarılı haberlere imza atan tecrübeli gazeteci Atakan Irmak da adliyelerden sorumlu İstihbarat Şefi olarak bundan sonra görevine devam edecek.

Yine gazetemizin tecrübeli isimlerden, uzun yıllardır Haber merkezinde Editör olarak görev yapan Erdoğan Yapık da Haber Merkezi’ne İstihbarat Şefi olarak görevlendirilmiştir. Erdoğan Yapık’a da yeni görevinde başarılar dilerim.”