Yandaş medyanın haberi balon çıktı! Fatih Keleş: Etkin pişmanlıktan yararlanmadım, itirafçı olmadım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, "Kamuoyu bilmelidir ki etkin pişmanlık başvurusunda bulunmadım. Çünkü işlediğim herhangi bir suç bulunmamaktadır. Ne dosyada atılı suçları işledim, ne de yasadışı bir örgüte üye oldum" açıklamasını yaptı.

İBB operasyonlarına tutuklanan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, 'etkin pişmanlık'tan yararlandığına ilişkin iddiaları yalanladı.

Bazı medya organları ve sosyal medya hesaplarında Fatih Keleş'in 'itirafçı' olduğuna ilişkin olarak iddialar ortaya atıldı. Fatih Keleş ve avukatı Baran Kaya konuya dair sosyal medya hesaplarından açıklama yaptılar.

CEM KÜÇÜK İDDİASINI YİNELEDİ

Katıldığı canlı yayında Fatih Keleş'in itirafçı olduğunu ortaya atan Cem Küçük ise, Fatih Keleş'in 'etkin pişmanlık yasası'ndan yararlanmadığını açıkladığı paylaşımından sonra da iddiasında ısrarcı olarak 'Örgüt avukatlarının kendi ve diğer hesaplardan attıkları twetlerin bir önemi yok. Fatih Keleş itirafçı oldu" dedi.

Örgüt avukatlarının kendi ve diğer hesaplardan attıkları twitlerin bir önemi yok. Fatih Keleş itirafçı oldu. — Cem Küçük (@cemkucuk55) June 14, 2025

Fatih Keleş'in sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Son günlerde hakkımda maksatlı ve itibarımı zedelemeye dönük haberler yapılmakta olduğunu duyuyorum.

Kamuoyu bilmelidir ki etkin pişmanlık başvurusunda bulunmadım. Çünkü işlediğim herhangi bir suç bulunmamaktadır. Ne dosyada atılı suçları işledim, ne de yasadışı bir örgüte üye oldum.

Herkes gayet iyi bilmektedir ki bizler bir siyasi kumpas nedeniyle cezaevindeyiz. Bir suçumuz yok, alnımız açık.

Bu maksatlı ve onurumu zedelemeye dönük haberleri yapanlara karşı hukuk önünde hesaplaşacağımı buradan bildiriyorum."

Fatih Keleş'in avukatı Baran Kaya da isim vererek iddialara yanıt verdi. Bakan Kaya, Rasim Ozan Kütahyalı'nın söylemlerine karşı söylenenlerin siyasi amaca hizmet ettiğini vurgulayarak "Bu iddiaların tamamı gerçek dışı ve dezenformasyon içeriklidir." dedi.

Baran Kaya, Kütahyalı'nın gönderisini alıntılayarak yaptığı paylaşımda "Müvekkilim hukuki değil tamamen siyasi saikli bir soruşturma kapsamında tutuklanmıştır. Bazı basın mensupları tarafından ortaya atılan bu iddialar da aynı siyasi amaca hizmet etmekte ve müvekkilimin siyasi maksatlarla tutuklandığını bir kez daha ortaya koymaktadır.

Bu dezenformasyon içerikli ve müvekkilimin onurunu zedelemeye dönük haberleri yapan ve yayanlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağımızı ilan ediyoruz." dedi.