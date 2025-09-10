Yandaş Nedim Şener’den şok iddia: İzmir saldırısı MOSSAD’ın sahte bayrak operasyonu

İzmir Balçova'da bulunan polis merkezine dün 16 yaşında olduğu iddia edilen 'çocuk' tarafından düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda 2 polis memurunun şehit olması Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Gözaltına alınan saldırganın daha önce polis tarafından gözaltına alındığı ve uğradığı 'kötü muamele' sebebiyle saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülmüştü.

Saldırının ardından bacağından vurularak yakalan şüphelinin 'Alhh'u Ekber' diyerek bağırması akıllara 'terör örgütü' bağlantısını getirmişti.

İRANLI MOSSAD AJANLARI İDDİASI

Aileden gelen 'kafa kesen videolar izliyordu', 'siz kafirsiniz diyordu' açıklamaları ise kafaları iyice karıştırdı. 16 yaşındaki E.B.’nin IŞİD'e ait paylaşımları, kullandığı silah, taktikleri ve üzerindeki hücum yeleği dikkat çekti. Üstelik vurulduktan sonra ses bombası atması da, olayın bilgisayardan etkilenmiş bir bireysel eylem değil, özel eğitimli bir saldırı olduğunu düşündürdü.

Yandaş Nedim Şener, saldırının sıradan bir bireysel eylem değil, İranlı MOSSAD ajanlarının organize ettiği bir “sahte bayrak operasyonu” olabileceğini yazdı.

İRANLI AJAN BAĞLANTISI

Saldırı sonrası gözaltına alınanlar arasında İran vatandaşı Khaleg Nooriborojerdi’nin olması, olayın uluslararası bağlantılı olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Ayrıca Ankara’da 2, Şanlıurfa’da 1 olmak üzere toplam 27 kişi gözaltına alındı.

MİT AKADEMİ RAPORU: MOSSAD’IN İRAN İÇİNDEKİ AĞI

Nedim Şener, Milli İstihbarat Akademisi’nin (MİA) ağustosta yayımladığı “12 Gün Savaşı ve Türkiye İçin Dersler” başlıklı rapora dikkat çekti.

Rapora göre:

İsrail istihbarat örgütü MOSSAD, İran içinde uzun süredir organize bir ağ kurmuş durumda.

Ekonomik ve sosyal sorunlardan yararlanarak, insanları aylık 250 dolar gibi düşük paralar karşılığında ajanlaştırıyor.

Halkın Mücahitleri Örgütü, Komala gibi yapılar ve organize suç örgütleri bu ağın bir parçası.

İsrail bu yöntemlerle suikast, sabotaj ve istihbarat toplama faaliyetlerini yürütüyor.

"ÇOCUKLAR BİLE AJAN OLABİLİR"

Raporda ayrıca Türkiye için yapılan kritik uyarılar da dikkat çekti. Raporda “Sıradan vatandaşlar, hatta çocuk yaşta bireyler istihbarat için kullanılabilir. Bu nedenle mahalle bekçisinden stratejik kurumlara kadar tüm güvenlik birimlerinin koordineli olması gerekir.” ifadeleri dikkat çekti.

IŞİD “ABD-İSRAİL MAŞASI” MI?

Nedim Şener, IŞİD'in İsrail’e hiç saldırmadığını belirttiği yazısında

“İsrail’in Türkiye’ye yönelik tehditleri artıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik doğrudan mesajlar yayınlanıyor. Bu tablo, MOSSAD’ın devşirdiği İranlı ajanlar üzerinden Türkiye’de operasyonlara başladığını düşündürüyor. DEAŞ’ın ABD-İsrail aparatı olduğu artık sır değil. Çocuk yaştaki E.B. gibi DEAŞ’lı motifli maşaları bulmak en kolayı.” değerlendirmesi yaptı.

MOSSAD NEDİR?

Mossad, İsrail Devleti'nin resmi dış istihbarat teşkilatıdır. Merkezi Tel Aviv'de bulunur. Kuruluş, İsrail Başbakanlığına bağlı olarak çalışır. İç güvenlikten ziyade, yurt dışı tehditleri, casusluk faaliyetleri, suikast operasyonları ve gizli görevlerle ilgilenir.

