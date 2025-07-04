Yandaş Rasim Ozan Kütahyalı bile isyan etti: Türkiye dünyanın en pahalı ülkeleri arasında

3 Temmuz’da enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon ve 24 Temmuz’da alınacak faiz kararı hakkında YouTube’da konuşan Rasim Ozan Kütahyalı dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın enflasyon ve faiz politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 3 Temmuz’da açıklanan enflasyon verileri sonrasında YouTube’da konuşan Kütahyalı, mevcut ekonomik politikaların zorunlu bir tedavi süreci olduğunu vurgularken, 24 Temmuz’da faiz indirimi ihtimaline işaret etti. Türkiye’nin yüksek enflasyonla mücadelesinin tarihsel derinliğini hatırlattı. Özellikle kiraz fiyatları üzerinden yaptığı Almanya-Türkiye karşılaştırması dikkat çekti.

Kütahyalı, “Enflasyon adım adım düşme trendine girdi. Bu kadar faiz ortamına nasıl iş yapacağız diyenler var. Biz buna mahkumduk. Yani başka çare yoktu. Mehmet Şimşek dışı bir yöntem düşünülebilir miydi? Antibiyotik hapları alındı mı? Alındı. Alınacak sonuna kadar. Konjonktür müsait olmazsa yine faiz düşürülmez. Müsaitse düşürülür. 24 Temmuz'da düşürülecek gibi gözüküyor. Türkiye'de 1970 devalüasyonundan beri enflasyondan kurtulamamıştır. Kurtuldum dediği zaman bile Türkiye'nin enflasyonu dünya ortalamasının çok üzerindedir.” ifadelerini kullandı.

ALMANYA'DA NASIL DAHA UCUZ OLUR?

“Türkiye dünyanın en pahalı ülkelerinden biri.” diyen Rasim Ozan Küyahyalı, “Bizim bu sorunu çözmemiz lazım. Ben geçen hafta kızlarımla Münih'teydim. Kirazın kilosu 6 euro. Vallahi gördüm. Kirazın kilosu 6 euro. Türkiye'de ne kadar kirazın kilosu şu an? 700 lira. Hadi ucuzu 500-550 lira. Almanya'da nasıl daha ucuz olur? Eskiden birilerine Türkiye'de meyve Almanya'dan pahalı olacak denilse gülerdi. Türkiye'nin en büyük avantajı buydu.” diyerek isyan etti. Pahalılığın sorumlusunun “oluşmuş bir yapı” olduğunu belirten Kütahyalı, “Ama şimdi Tarım Bakanı’nın suçu değil. Oluşmuş bir yapının suçu. Herhalde ithalata izin verseler biraz fiyatlar düşer ama o da cari açığı azdırır.” dedi.

Öte yandan ev ve otomobil almak isteyenlere de tarih veren Kütahyalı, “Krediyle güzel güzel otomobil ve ev alacağız yıl 2026'dır. 2025'te değil. 2026-2027 yılını beklesinler.” dedi.