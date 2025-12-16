İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 8 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti. Hakimlik, Ersoy'un da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetmişti.

Savcılık ifadesinde Ersoy, "Ben uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmadım. Grup seks iddialarının hepsi yalan." demişti. Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi ise pozitif çıktı.

SABAH BİR KEZ DAHA BİLGİLER PAYLAŞTI

Son yaşanan olayların dışında soruşturmayı ilk duyuran SABAH’ın ardı ardına bilgiler sızdırması ise dikkat çekiyor. Bugün de SABAH’ta Ersoy soruşturmasında tanık ifadelerinden bir bölüm paylaşıldı.

Mehmet Akif Ersoy'un Vadi İstanbul'un yanındaki bir rezidans içindeki bekar evine ziyaretlerde bulunduğu belirtildi. Tanık ifadesinde “Eve girip çıkmayan yoktu. Mehmet Akif Ersoy'un doğum günü kutlamasının yapıldığı bu evde, E.A ve D.Y. ile tanışıldı. Akif'in o evde her tarafı ayna olan bir yatak odası vardı" ifadeler paylaşıldı.

Tanık ifadesinde bu tür partilerin sık sık yapıldığı ve 5 farklı torbacıdan uyuşturucuyu temin ettikleri belirtildi. Ayrıca kendileri telefonlarının takibe düşmemesi için farklı farklı arkadaşlarının telefonundan arama yaparak sipariş verdikleri de tanık ifadelerinde öne sürüldü.

Bir de Mehmet Akif Ersoy'un bazı arkadaşlarıyla birlikte Barcelona'ya giderek burada uyuşturucu kullanıp benzer ilişkilere girdikleri hatta Avukat Rezan Epözdemir ile görüşüp yemek yedikleri iddia edildi.