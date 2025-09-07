İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül 2025 günü verdiği bir kararla 8 Ekim 2023 günü yapılan CHP İstanbul 38. olağan il kongresini iptal etti.

Mahkeme, bu kongrede il yönetim kurulu başkanı seçilen Özgür Çelik ve diğer yönetim kurulu üyelerini tedbir olarak görevden aldı; yerlerine Gürsel Tekin’in de bulunduğu 5 kişiyi geçici yönetim kurulu olarak atadı.

CHP temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’nun dilekçesi ile Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itiraz etti.

Yakupoğlu dilekçesinde anayasa ve tüm yasa hükümleri ile YSK içtihat kararlarını madde madde ortaya koyarak özetle şu vurguyu yaptı:

“Yüksek Seçim Kurulu’nun kurulduğu 1950 tarihinden bu yana ilk kez hukuk gündemine gelmiştir.

Ortaya çıkan bu olgu, ‘olumsuz görev uyuşmazlığı’ değil doğrudan ‘görev gaspıdır.’

Seçim yargılamasında “MUTLAK BUTLAN” düzenlemesi yoktur.

İlçe seçim kurulu kararlarının TAM KANUNSUZLUK taleplerimizin kabulüyle kaldırılmalarına karar verilmesini arz ederim.”

Çok açık, çok net hukuki gerçeklerle YSK’ya başvuru işte budur.

YSK Başkanı Ahmet Yener CHP’nin İstanbul İl Kongresine kayyum atanmasının “Tam Kanunsuzluk” gerekçesi ile yaptığı itirazı Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedildiğini açıkladı.

Boşuna Yandaş Seçim Kurulu demiyorum ki…

Boşuna anayasa yok hükmündedir demiyorum ki…

Boşuna parti devleti demiyorum ki…

YSK’nın ta 2002 milletvekili seçiminden önce başlayarak gerek AKP gerekse Recep Tayyip Erdoğan hakkında aldığı “tam kanunsuzluk” kararları da ortada.

Adalet eski Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk yaptığı açıklamada anayasa, siyasi partiler yasası ve seçim yasasının ilgili hükümlerini tek tek hatırlatıyor.

Prof. Dr. Türk diyor ki;

“Siyasî Partiler Kanunu’nun 21. maddesinde siyasî partilerin kongrelerinde yapılacak seçimler, en kısa zamanda kesin sonuca bağlanacak biçimde düzenlenmiştir.

Bütün bu işlemleri yapmak için Yüksek Seçim Kurulu ve ona bağlı diğer seçim kurullarından oluşan özel bir örgüt yapısı vardır.

Seçimlerle ilgili tek yetkili organ bu kurullardır. Bu konuda başka bir görevli ve yetkili organ yoktur.

Anayasa’nın 6. maddesi III. fıkrasının son cümlesi şöyledir:

‘Hiçbir kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz.’

Bu hüküm karşısında İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP İstanbul 38. olağan il kongresini, o kongrede yapılan seçimleri yaklaşık iki yıl sonra iptal eden kararı; Yok hükmündedir.

Anayasa’mızın 68. maddesinin II. fıkrasına göre ‘demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurları’ olan siyasî partilerin içişlerine müdahale edilmemelidir.

Yargı kararlarına elbette saygı gösterilmelidir.

Ama seçimle yapılacak işlemler, bu konuda hiçbir yetkisi olmayan bir mahkeme tarafından atama ile yapılamaz.

Yüksek Seçim Kurulu’nun böyle bir kararı geçerli sayması kendi yetkisini inkâr niteliğindedir.”

