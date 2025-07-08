Yandaş sendikadan eğitim sistemini değiştirecek öneri. Liselileri havalara uçuracak haber

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen’in 81 ilde 36 binden fazla katılımcıyla gerçekleştirdiği “Zorunlu Eğitim Sistemi Araştırması”, Türkiye’nin 4+4+4 eğitim modelinde revizyon beklentisini netleştirdi.

Öğretmen, yönetici, öğrenci ve velilerin görüşlerini yansıtan çalışma, özellikle lise eğitiminde esnek bir yapıya geçiş talebini ortaya koydu. Araştırmaya katılanların yüzde 93’ü, lise eğitiminin son 4 yılının yeniden yapılandırılması gerektiğini belirtti.

En çok desteklenen model, 2 yıl zorunlu, 2 yıl isteğe bağlı “2+2” sistemi oldu. Alternatif olarak, 3 yıl zorunlu, 1 yıl isteğe bağlı “3+1” modeli de ilgi gördü. Katılımcılar, mevcut 12 yıllık zorunlu eğitimin iş dünyasının ihtiyaçlarına yanıt vermediğini ve öğrencilerin kariyer planlamasını geciktirdiğini vurguladı.

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Öğretmenlerin yüzde 87’si, zorunlu eğitimin ara eleman yetiştirmeyi zorlaştırdığını ifade ederken, velilerin yüzde 71’i bu görüşe katıldı. Ayrıca, lise son sınıfın üniversite hazırlığı veya mesleki yönlendirme odaklı bir yapıya dönüştürülmesi gerektiği, öğrencilerin yüzde 92’si tarafından desteklendi.

Katılımcılar, zorunlu eğitimin sosyal ve duygusal gelişimi kısıtladığını da dile getirdi. Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sonuçların Milli Eğitim Bakanlığı ve paydaşlar için yol gösterici olduğunu belirterek, 21. Milli Eğitim Şurası’nda konunun tartışılmasını beklediklerini söyledi.