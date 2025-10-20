İktidara yakınlığıyla bilinen GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde gerçekleştirdikleri son anketi kamuoyuyla paylaşmıştı.

Aktaş, geçtiğimiz ay yurttaşlara "Bugün seçim olsa kime oy verirdiniz?" sorusunun sorulduğunu, Ersin Tatar’ın yüzde 41,8, Tufan Erhürman ise yüzde 40,1 oy aldığını, kararsızların da yüzde 14,9 oranında olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan Aktaş, seçmenlere, Ersin Tatar, Kıbrıs’ın geleceği için iki devletli çözümü savunmaktadır. “Bunu destekliyor musunuz?” sorusunun sorulduğunu, seçmenin yüzde 58,9’unun “Evet” yanıtını verdiğini, yüzde 41,1’lik bir kesimin ise federasyonu desteklediğini belirtmişti.

Aktaş, 18 Ekim 2025 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise geçen ay gerçekleştirdikleri ankette bulunan kararsızların da Ersin Tatar’ı destekleyeceğini açıkladı.

Aktaş, “Seçime bir ay kala Kıbrıs’ta yapmış olduğumuz araştırmada;

1-Ersin Tatar iki devletli çözümden yana destek %60

2- Tufan Erhürman federasyon çözümünden yana destek %40

Bir ay önce hatırı sayılır bir kararsız seçmen kitlesi vardı. Yeni saha bilgilerine göre kararsızlar Ersin Tatar lehine tercih yapıyor.

https://aa.com.tr/tr/analiz/kibris-secimlerinde-iki-devletli-cozumu-savunanlarla-federasyoncular-karsi-karsiya/3700612

Kuzey Kıbrıs Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, ''Sağduyu İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın seçimleri kazanacağına olan inancını dile getirdi, sahadaki enerjinin bu zaferin habercisi olduğunu ifade etti'' dedi.

TUFAN ERHÜRMAN CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİ, ANKET ŞİRKETİ ÇUVALLADI

Yapılan anketin ve paylaşımların ardından bugün KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleşti. Yüksek Seçim Kurulu’nun açıklamasına göre, yapılan seçimde Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman yüzde 62,82 oy oranıyla Cumhurbaşkanı seçildi. Bağımsız aday Ersin Tatar ise, yüzde 35,72 oy oranında kaldı.

Böylece GENAR Araştırma Şirketi’nin yaptığı anketteki sonuçların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.