Yandaş şirketin anketinden sürpriz sonuç çıktı! AKP'ye soğuk duş

İhsan Aktaş, bugünkü köşe yazısını Genar araştırma şirketinin kasım ayı anketinin sonucuna ayırdı. Son anket sonucuna göre CHP, 33.4 puan ile ilk sırada yer alırken AKP ise 32.9 puan ile CHP'nin gerisinde kaldı.

Aynı zamanda YeniŞafak yazarı olan Genar araştırma şirketinin sahibi İhsan Aktaş, kasım ayı seçim anketinin sonuçlarını duyurarak bir de değerlendirme yaptı.

Aktaş, son ankete göre CHP'nin her ne kadar birinci parti olarak anketten çıksa da partinin yükselişinin durduğunu söyledi. Aktaş, ikinci parti durumundaki AKP'de ise bir toparlanma olduğunu savundu.

İhsan Aktaş Genar Türkiye Raporu sonuçlarını verdiği köşe yazısında "Her ay düzenli ölçümler yapıyoruz. 3 ay önce yaptığımız ölçümlerde, ilginç bir şekilde CHP oylarının yerel seçimde aldığı oylara yaklaştığını gördük. Bu oran yaklaşık %34 civarındaydı. İlginç bir şekilde AK Parti oylarında büyük oranda kararsızlık eğilimi ortaya çıkmıştı.

Ekim ayı araştırmasında, CHP’nin yükselişi dururken AK Parti’de bir toparlanma başladı. Bazı araştırma firmaları buna benzer sonuçlar açıkladılar.

Kasım ayı araştırmamızda ise iki parti arasındaki oy dengesi başa baş bir duruma geldi:

CHP: Yüzde 33,4,

AK Parti: Yüzde 32,9.

Bu tabloda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile DEM yüzde 9 oranındaki oy durumlarını muhafaza etmektedir." ifadelerini kullandı.

"CHP'DE LİDER SORUNU VAR"

Aktaş CHP'deki yükselişin durmasını ise partideki lider sorunundan kaynaklandığını savundu. Aktaş, Ekrem İmamoğlu, kendisini partinin doğal lideri olarak gördüğünü, Cumhurbaşkanlığı adaylığını kendi hakkı olduğunu düşündüğünü, Mansur Yavaş’ın ise oy potansiyeli İmamoğlu’ndan daha yüksek olması nedeni ile adaylık durumu netleşene kadar bu sorun askıda bırakacağını yazdı.

Aktaş'a göre Özgür Özel, emanetçi bir genel başkan olarak görülmek istediğini, diğer yandan eski başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP üzerindeki etkisinin sürdüğünü savundu.