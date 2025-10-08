İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 ünlü isme sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi.
19 ÜNLÜ İSİME OPERASYON
19 ünlü isim; Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan olarak duyuruldu.
YANDAŞ “ORHAN”I SİLDİ
Fakat yandaş Sabah gazetesi, "İstanbul'da ünlülere narkotik operasyonu" başlığıyla yer verdiği haberde bir ismi atladı. ATV'de yayınlanan Kuruluş Orhan adlı dizinin başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu'nun ismine Sabah yer vermedi.