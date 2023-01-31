TGRT Ekrem Açıkel’in biletini kesti. Sen misin gerçekleri söyleyen

İktidara yakın TGRT ekranlarında Ana Haber bültenin sunan, ekranlarında sık sık ekonomi üzerinden eleştiriler yapan deneyimli sunucu Ekrem Açıkel bir süre ekranlardan olamayacağını açıkladı. Deneyimli isim son dönemde yaptığı çıkışlarla sosyal medyada dikkatleri üzerine çekiyordu.

İKTİDARA SERT ELEŞTİRİLER

Açıkel'in ekonomi üzerinden canlı yayında iktidara yönelik yaptığı sert eleştirilerin TGRT yönetimini rahatsız ettiği iddia ediliyordu.

Kulislerde seçimler yaklaşırken TGRT'nin Ekrem Açıkel’i zorunlu izne ayırdığı belirtiliyor.

"TWİTTER'DAN YAZAR ÇİZERİM"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Açıkel ise mesajında; "Değerli dostlarım, beni yalnız bırakmayan can kardeşlerim, canım Türkiyem Benden duymanızı isterim. Aksi size saygısızlık olurdu. Dönemsel yorgunluk sebebiyle dinlenmem gerekti. Bu akşamla birlikte bir süre TGRT Ana Haber bülteninde olamayacağım. Twitter’dan yazar çizerim" ifadelerini kullandı

İşte o paylaşım: