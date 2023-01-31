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TGRT Ekrem Açıkel’in biletini kesti. Sen misin gerçekleri söyleyen

Yandaş TGRT, Ana Haber bültenini sunan Ekrem Açıkel'i seçimler yaklaşırken gönderdi. Açıkel son dönemde ekonomi üzerinden iktidarı eleştiren haber ve çıkışlarıyla biliniyordu...

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 18:11
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Yandaş TGRT Ana Haber sunucusu Ekrem Açıkel’in biletini kesti

TGRT Ekrem Açıkel’in biletini kesti. Sen misin gerçekleri söyleyen
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İktidara yakın TGRT ekranlarında Ana Haber bültenin sunan, ekranlarında sık sık ekonomi üzerinden eleştiriler yapan deneyimli sunucu Ekrem Açıkel bir süre ekranlardan olamayacağını açıkladı. Deneyimli isim son dönemde yaptığı çıkışlarla sosyal medyada dikkatleri üzerine çekiyordu.

İKTİDARA SERT ELEŞTİRİLER

Açıkel'in ekonomi üzerinden canlı yayında iktidara yönelik yaptığı sert eleştirilerin TGRT yönetimini rahatsız ettiği iddia ediliyordu.

Kulislerde seçimler yaklaşırken TGRT'nin Ekrem Açıkel’i zorunlu izne ayırdığı belirtiliyor.

"TWİTTER'DAN YAZAR ÇİZERİM"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Açıkel ise mesajında; "Değerli dostlarım, beni yalnız bırakmayan can kardeşlerim, canım Türkiyem Benden duymanızı isterim. Aksi size saygısızlık olurdu. Dönemsel yorgunluk sebebiyle dinlenmem gerekti. Bu akşamla birlikte bir süre TGRT Ana Haber bülteninde olamayacağım. Twitter’dan yazar çizerim" ifadelerini kullandı

İşte o paylaşım:

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takat
31.01.2023 19:32
eee seçim öncesi şart tabi fazla ses çıkmasın  
 
Yusuf
31.01.2023 19:13
Demek ki bizden olmayan, eleştiren, yalanları doğru gibi soylemeyen,karaya ak demeyen ,harama haram demeyene ekmek , iş yok demekmiş  
 
Aeg49
31.01.2023 19:07
Boyun eymedin helal olsun,yolun açık Allah yardımcın olsun muhakkak doğruluk kazanacak.  
 
TÜM YORUMLAR (14)
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