Yandaş yazar AKP'lilerin duymak istemediği korkunç gerçeği açıkladı! En güvendiği isim Erdoğan'ı yaylım ateşine tuttu...

19 Mart’ta İBB’ye yapılan operasyonlarda İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması siyasi ve ekonomik yönü ile iktidarda büyük olumsuzluklara neden oldu. AKP’nin kurucu ismi ve eski bakanlarından oluşan 19 imzalı Ekrem İmamoğlu tepkisi dün gündemde büyük etki uyandırmıştı. Ancak bu bildiri sonrası Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan’dan ‘temiz eller operasyonu’ şeklinde uyarı yazısı gelirken, "Ekrem İmamoğlu'nu içeri atıp da hakkında yolsuzluk soruşturması açılan çok sayıda Ak Partili belediye başkanından bir tanesini bile içeri atmazsanız, İmamoğlu'nu kahraman, CHP'yi de güçlü iktidar yapmaktan kurtulamazsınız!" ifadelerine yer verdi.

AKP KURUCULARINDAN OPERASYONLARA TEPKİ OLARAK BİLDİRİ YAYINLADI

AKP kurucu ismi ve eski bakanlarından oluşan 19 imzalı Ekrem İmamoğlu tepkisi geldi. Eski Bakan Hüseyin Çelik, bir süre önce İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını söyleyerek, AKP'nin de benzer yollardan geçerek iktidar olduğunu söyledi. Çelik dün eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay ve eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın da bulunduğu 18 isimle ortak bildiri metni paylaştı. Bildiri "Adalet Çağrısı" başlığı ile şu açıklamalara imza attı:

"Makul gerekçelerden yoksun tutukluluklar, yargılama süresini gereksiz olarak uzatmak, iltisak ve irtibat gibi uydurma delillerle yeni suçlar ihdas etmek, gizli tanık kullanılarak suç icat ve isnat etmek, mahkeme kararı olmadan suçlu ilan edilenlerin mal ve mülklerine el koymak, AİHM'nin kararlarını görmezden gelmek, KAYYIM atamaları ve KHK gibi uygulamalar anayasayı, uluslararası hukuku ve insan haklarını doğrudan ihlal etmektir. "

YANDAŞ KALEMDEN “TEMİZ ELLER OPERASYONU” ÇIKIŞI

Bu metnin yayımlanmasının ardından yandaş kalem Yusuf Kaplan sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "İktidar muhalefet ayırt etmeden yolsuzluk, hırsızlık yapan görevli kişiler gözlerinin yaşlarına bakmadan içeri atılmalı” ifadeleriyle dikkat çekti.

"Temiz Eller Operasyonu" sözleriyle başlayan Kaplan’ın İtalya'da birinci cumhuriyet dönemini bitiren, siyasilere topyekun başlatılan yolsuzluk soruşturması, siyaset tarihine geçen olayı örneklemesi ise dikkat çeken bir diğer nokta oldu. Türkiye'de de dönem dönem gündeme gelen operasyon 'kirli ellerle yapılmaz' eleştirilerine sebep olmuştu.

Bildiri metninin ardından iktidarın yakını Yeni Şafak'ın yazarı Yusuf Kaplan sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "İktidar muhalefet ayırt etmeden yolsuzluk, hırsızlık yapan görevli kişiler gözlerinin yaşlarına bakmadan içeri atılmalı." dedi. Yolsuzluk operasyonu, temiz eller operasyonuna dönüşmeli" diyen Yusuf Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:

“Belediye başkanları, milletvekilleri ile ilgili köklü yasal düzenlemeler yapılmalı. Belediye başkanı, milletvekili olmak, 'köşeyi dönmenin', servet sahibi olmanın kapısı olmaktan çıkarılmalı, millete hizmet kapısı olmalı.

Yolsuzluk operasyonu, temiz eller operasyonuna dönüşmezse, milletteki adalet duygusunun zedelenmesi önlenemez ve ülke geri dönüşü zor bir kaosun ve çıkmaz sokağın eşiğine sürüklenmekten kurtulamaz. İş işten geçtikten sonra, başta yapılması gerekeni sonda yapmanın hiçbir anlamı olmayacağını da özellikle hatırlatmak isterim”

UYARI/YORUM



YOLSUZLUK OPERASYONU,

ACİLEN TEMİZ ELLER OPERASYONUNA DÖNÜŞMELİ!



Ekrem İmamoğlu'nu içeri atıp da hakkında yolsuzluk soruşturması açılan çok sayıda Ak Partili belediye başkanından bir tanesini bile içeri atmazsanız, İmamoğlu'nu kahraman, CHP'yi de güçlü iktidar… — yusuf kaplan (@yenisafakwriter) June 3, 2025

"İMAMOĞLU'NU KAHRAMAN, CHP'Yİ DE GÜÇLÜ İKTİDAR YAPMAKTAN KURTULAMAZSINIZ!"

Çelik'in "AKP'nin de benzer yollardan geçerek iktidar olduğu" açıklamasına nazire yapan Yusuf Kaplan, "Ekrem İmamoğlu'nu içeri atıp da hakkında yolsuzluk soruşturması açılan çok sayıda Ak Partili belediye başkanından bir tanesini bile içeri atmazsanız, İmamoğlu'nu kahraman, CHP'yi de güçlü iktidar yapmaktan kurtulamazsınız!" demesi ise dikkat çekti.