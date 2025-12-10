Türk-İş Konfederasyonu tarafından hazırlanan açlık ve yoksulluk araştırmasına göre Kasım ayında açlık sınırı 29 bin 828 bin liraya, yoksulluk sınırı da 97 bin 159 liraya yükseldiğini belirtmişti.

Milyonlarca vatandaşın maaşı ise açlık sınırını geçemiyor. En düşük emekli maaşı, Temmuz 2025 zammıyla birlikte 16 bin 881 TL'ye geldi. Şu anda bir işçi kesintiler ile net ödeme 22 bin 104 TL düzeyinde maaş alıyor. Çarşı pazarda fiyatlara her geçen gün gelen zam, hayat pahalılığı krizini büyütüyor.

YANDAŞDAN İKTİDARA UYARI: GÜNDEME ALIN

Ekonomideki sıkıntılar, iktidara yakın anket şirketinde de yansımaya başladı. GENAR Araştırma anketini paylaşan AKP'deki ruh halini yansıtması ile bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP’yi anketlerde aşağı çeken bir ekonomi olduğunu geçtiğimiz aylarda yazmış ve iktidarı uyarmıştı.

Geçtiğimiz aylarda ekonomi yönetimine ‘Güveniyorum’ diyenlerin yüzde 18.9 çıkarken ‘güvenmiyorum’ diyenlerin oranı 68.3 çıkmıştı.

Selvi ise Genar’ın ‘2026 yılında ekonomi iyi mi kötü mü olacak?’ anketini paylaştı. Selvi, iyi olacağını düşünenlerin oranı yüzde 23.2 iken, daha kötü olacak diyenlerin oranı ise yüzde 64 olduğunu söyledi.

İktidarı anket üzerinden uyaran Selvi, “Ekonomi yönetiminin topluma güven verme ve karamsarlık bulutlarını dağıtmayı gündemine almasında yarar var” dedi.