Yandaş yazar Cem Küçük sıradaki operasyonu 'duyurdu'. Canlı yayında anlattı

Yandaş gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber canlı yayınında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonlara ilişkin olarak, "Operasyon yapılmayan bir tek İSPARK kaldı" diye konuştu.

Cem Küçük, TGRT Haber canlı yayınında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonlara dair bir 'duyuru'da bulundu.

Cem Küçük şu ifadeleri kullandı:

“Bana göre İSPARK'a da bir operasyon olur. Savcılık 2. dalga olduktan sonra İSTAÇ, İSFALT, İSPARK'ın ihale dosyalarını istemişti. İSTAÇ, İSFALT’a operasyon gelir dedim ve geldi. Operasyon yapılmayan bir tek İSPARK kaldı. İSPARK dışında başka iştirake olacağını düşünmüyorum."

Öte yandan Cem Küçük, İBB operasyonuna sessiz kalan AKP’li bürokratları hedef alarak 'tasfiye' uyarısında da bulunmuştu.