Yandaş yazar Erdoğan’ın 2026 yılında yapacağı şok planı açıkladı! ‘Bu kulis değil, bilgi’ diyerek duyurdu…

AKP’deki gündeme dair açıklamalarda bulunan eski vekil Şamil Tayyar, TGRT Haber'de yorumcu olarak katıldığı programda çarpıcı ifadelerde bulundu. Tayyar partisinin 2026 yılı sonuna doğru bir yeni anayasa referandumunu düşündüğünü iddia ederken, “Bunu bilgi olarak söylüyorum” dedi.

"2026 YILI SONBAHARI GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Tayyar, ‘360 vekil’ detayına vurgu yaparak, “Çözüm süreci sonuca ulaşır ve ortak bir mutabakat metni ortaya çıkarsa 400 milletvekili sayısı geçilse de geçilmese de bir referandum ihtimâlini piyasanın tabiriyle satın almış durumda. Yani 360'ı geçtikten sonra böyle bir ihtimâl var. Zamanlama ilk aşamada 2026 yılı sonbaharı gibi gözüküyor ama 2027'nin ilkbaharı da olabilir” ifadelerini kullandı.

"AMA BİR REFERANDUM HAZIRLIĞI VAR"

Referandumdan çıkacak sonuca göre seçim tarihinin de belirleneceğini aktaran Tayyar, “2027'nin ilkbaharında referandum olur ve yüksek bir oyla kabul edilirse ben 2027'nin sonbaharında bir erken seçim bekliyorum. Bu bir tahmin. Ama bir referandum hazırlığı var” şeklinde konuştu.

AKP’de geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan erken seçim açıklamasında “Türkiye’yi böyle bir badirenin içerisine sokmayız, buna gerek yok” şeklinde seçim kapısı tamamen kapanmıştı.