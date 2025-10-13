Kurucuları arasında olan 8 Temmuz 2019’da AKP’den ayrılan Ali Babacan, Başbakan yardımcılığı, dışişleri ve ekonomi bakanlığı gibi görevlerde yer almıştı. Babacan ise 9 Mart 2020’de siyasete DEVA Partisi’ni kurarak tekrardan girmişti.

ERDOĞAN İLE ESKİ AKP'LİLER YAN YANA

AKP hükümetinde başbakanlık yapmış Ahmet Davutoğlu ve eski Ekonomi bakanı Ali Babacan 1 Ekim’de Meclis’in yeni yasama yılı açılışı resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

"O KARE GERÇEK TÜRKİYE FOTOĞRAFI" YORUMU

Erdoğan kareye dair “O kare, gerçek Türkiye fotoğrafıdır. Birileri Türkiye’yi kamplara bölünmüş, paramparça gibi göstermeye çalışıyor, ancak hakikat oradaki birlik ve beraberlik tablosudur. O tablonun parçası olamayanlar, oturup kendilerini hesaba çekmelidir” ifadelerini kullanmıştı.

HAKAN'DAN ALİ BABACAN İDDİASI

İktidara yakın gazeteci Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında ‘Üç vakte kadar üç şey olabilir’ başlığı altında Ali Babacan’ın AK Parti’ye döneceğini öne sürerken, “Ali Babacan, DEVA Partisi’ni kapatarak Muharrem İnce’nin CHP’ye dönmesi gibi AK Parti’ye dönebilir” dedi.