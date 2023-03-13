Yandaş yazar terörist PKK'ya karşı terörist Hizbullah'ı kahraman yaptı

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçimlerde Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

Zekeriya Yapıcıoğlu, kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından alınan kararı kamuoyuna duyurdu.

Gündemlerinde iki madde olduğunu söyleyen Yapıcıoğlu, “Başkanlık Divanı toplantısında il ve ilçe teşkilatlarımızla yapmış olduğumuz istişarelerde, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldık” dedi. Yapıcıoğlu, “Parlamento seçimlerinde ise görüşmelerimiz devam ediyor” diye devam etti.

"HİZBULLAH TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR"

Yapıcıoğlu daha önce “Türkiye Cumhuriyeti'ne göre Hizbullah bir terör örgütü olabilir ama bana göre bir terör örgütü değil” açıklamalarında bulunmuştu.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz ise “Gerekirse PKK ile ittifak yapabiliriz” demişti.

HÜDA PAR’ın Erdoğan’a destek kararı kamuoyunda büyük yankı uyandırırken Yandaş Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan HÜDAPAR'ı desteklemeye çağırmıştı.

Kaplan "Bu ülkeyi bölünmenin ve kardeş kavgasının eşiğine sürüklenmekten kurtaracak şey, etnik bilinç değil, medeniyet fikrini yeşertecek ümmet bilincidir. Özelde HÜDAPAR’lılarda, genelde bölgenin bütün İslâmî cemaatlerinde, kanaat önderlerinde güçlü bir ümmet bilinci var. Yüreği yangın yerine dönen insanlar bunlar!" sözleriyle HÜDAPAR'ı övmüştü.

Ayrıca Kaplan, HDP'nin Kemalistler'le ittifak halinde olduğunu da şu sözlerle açıklamıştı:

"Bölgenin Müslüman halkı üç ateş arasında. Kemalist Jön-Kürtler, Kemalist neo-Jön-Türkler ve Kapitalist Beyaz-Türkler. Bunların üçü de bu ülkenin altını oyuyorlar sadece! Yeter artık, diyorum. Evet, bölge insanı tepeden şekillendirecek, İslâm’la ilişkilerini bitirecek Kemalist Jön-Kürtler kuşağı geliyor!"

PKK için "Bunlar Kemalist Jön-Kürtler" ifadelerini kullanan Kaplan, "HÜDAPAR’a, gösterdiği basiret ve feraset için teşekkür borcumuz var" açıklamalarında bulunmuştu.

"Siyasî taraftarlığı bırakarak, şu hayatî gerçeği bir yere kazıyalım kalın harflerle: HÜDAPAR, bölgenin ve ülkenin ‘emniyet sübabı’dır" diyen Kaplan "Unutmayalım: HÜDAPAR mensuplarının sabırlarını taşırmak, çıldırtmak istediler. Ama onlar oyuna gelmediler. Özelde HÜDAPAR, genelde bölgenin duyarlı Müslüman halkı, ümmet bilinciyle hareket ederek, oynanan oyunu püskürtecekler!" demişti.

"HER İKİSİNE TERÖR ÖRGÜTÜ DEMİYOR, DİYEMİYOR"

Gazeteci Recep Canpolat ise bu yorumlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Canpolat “Hizbullah’ın siyasi kanadı Hüda-Par’ın şimdiki genel başkanı, 2013’te PKK ile helalleşmeye hazır olduğunu söylüyor, yenişafak’ın aktrol yazarı ise bugün terörist PKK karşısında, terörist Hizbullah’ı kahraman ilan ediyor. Aktrol yazar her ikisine terör örgütü demiyor, diyemiyor. İkisine de asker ve polis katili demiyor, diyemiyor. Utanmak insani bir erdemdir. Allah sizi bildiği gibi yapsın.” dedi.