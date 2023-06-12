Yandaş yazardan akıl almaz sözler: Türkiye'nin doktorlara, mühendislere değil ilahiyatçılara ihtiyacı var

Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, "Türkiye’nin doktorlardan, mühendislerden, teknisyenlerden ziyade çok iyi felsefecilere ve ilahiyatçılara ihtiyacı var" dedi.

Yandaş yazardan akıl almaz sözler: Türkiye'nin doktorlara, mühendislere değil ilahiyatçılara ihtiyacı var

İktidara yakın medya Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal bugünkü yazısında skandal ifadeler kullandı.

Ünal, yazısında, 'Türkiye'nin 5 önemli meselesi'ni yazarak, 5'inci maddede yer alan 'istikamet' sorununa çözümler üretilmesi gerektiğini savundu.

Yandaş yazar Ünal, "İstikamet meselemize cevap üretecek en sağlam ve dinamik güç kuşkusuz İslami düşünce. (Son 21 yıl da bunun ispatıdır.) Ancak itiraf etmeli ki İslami düşüncenin de meselelerimize çözüm üretebilmesi için altının çok daha fazla doldurulması gerekiyor" dedi.

“TÜRKİYE’NİN DOKTORA DEĞİL İLAHİYATÇILARA İHTİYACI VAR”

Konuyla ilgili "Türkiye’nin doktorlardan, mühendislerden, teknisyenlerden ziyade çok iyi felsefecilere ve ilahiyatçılara ihtiyacı var " görüşünü paylaşan Ünal, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki 5 yıl, eğitim sisteminde bu acil ihtiyaca yoğunlaşabilir, o özgür zemini inşa edebilir, çalışmaları teşvik edebiliriz. Türkiye’de düşünce hayatını Kemalizm’in dayatmasından, Batı’nın hegemonyasından kurtarabilir, düşünceyi özgürleştirebiliriz. Türkiye asırlardır İslam dünyasının fikir öncülüğünü de yapıyor; böylece sadece kendimize değil, İslam dünyasına da çözümler üretebiliriz."

BERAT ALBAYRAK'I DA ELEŞTİRMİŞTİ

Ünal, Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı dönemini eleştirmişti. Ünal, "Hem o bakanın, hem de bir takım danışmanların Türkiye’yi soktukları maceranın faturası çok ağır" demişti.

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