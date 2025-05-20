Yandaş yazardan gündemi sarsacak ‘Erdoğan sonrası’ çıkış! AKP’nin mahallesinde kavga büyüyor…

İsrail asıllı olduğu için konseri protesto edilen Linet’e AKP’li eski Başkanvekili Naci Bostancı sahip çıkmıştı. Bostancı’ya, Saray’ın başdanışmanı Oktay Saral’dan tepki gelmişti. Saral’ın eleştirisinin ardından bugün ise Yeni şafak yazarı İsmail Kılıçarslan’dan sert tepki geldi. Erdoğan sonrasını işaret eden Kılıçarslan, "Recep Tayyip Erdoğan sonrası Türkiye’ye hazırlık yapmanız da gözümüzden kaçmıyor" ifadelerini kullandı.

LİNET'E AKP'Lİ REKTÖR SAHİP ÇIKMIŞTI

İsrail asıllı sanatçı Linet, Maslak’ta vereceği konser, protestolar sebebiyle gerçekleştirilmemişti. Linet, daha sonra kuliste çektiği videoda, Erdoğan’a seslenerek can güvenliğinin olmadığını belirtti. Linet’e yönelik protestolara Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü ve eski AKP Grup Başkanvekili Prof. Dr. Naci Bostancı’dan tepki gelmişti.

SARAY'DAN AKP'Lİ İSME TEPKİ GELMİŞTİ

Bostancı’nın tepkisine ise Saray’dan sert tepki gelmişti. Saray’ın başdanışmanı Oktay Saral istifasının alınmasını ve tahkikat yapılması çıkışında bulunmuştu. AKP’deki Linet kavgası ise büyüyor.

BU SEFER YANDAŞ KALEM 'ERDOĞAN SONRASI' DİYEREK İDDİA ETTİ

Bir tepki daha iktidara yakın Yeni Şafak Gazetesi’nin yazarı İsmail Kılıçarslan’dan geldi. Kılıçarslan, bugünkü köşe yazısında Erdoğan sonrası için hazırlık yapanlar olduğunu iddia ederek, şu açıklamalarda bulundu:

“Aslında pek çoğunuzdan hiç hoşlanmıyoruz. Üstelik, Recep Tayyip Erdoğan sonrası Türkiye’ye hazırlık yapmanız da gözümüzden kaçmıyor. B planı yapıyorsunuz sürekli. Size muhteşem bir haber vereyim: Bizim B planımız yok. B planımız olsa bile o planlarımız içerisinde siz yoksunuz. Olmayacaksınız. Allah acısını göstermesin, başımızdan eksik etmesin ama Recep Tayyip Erdoğan sonrası döneme erişirsek sizin gibi kompleksli eziklerle değil, Recep Tayyip Erdoğan gibi kendisine güvenen, milletine güvenen, seçmenine güvenen isimlerle devam edeceğiz yolumuza."