Yandaş yazardan 'Hayriye hanım' yorumu! Taksim'e neden çıkılmayacağını çünkülerle anlattı...

Yandaş kalem Ahmet Hakan, 1 Mayıs’ın neden Taksim’de olmadığı çünküler ile anlattı. Hakan’ın yorumları akıllara bir zamanların sevilen dizisi Yaprak Döküm’deki Hayriye hanımın ‘aman ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza bey’ repliğini getirdi.

1 MAYIS TAKSİM’DE YASAKLANDI

“Kanlı 1 Mayıs” olarak bilinen 1 Mayıs 1977'de, Taksim'de Taksim Kazancı Yokuşu'nda 41 kişi hayatını kaybetmişti. Olay sebebiyle pek çok sendika Taksim’de kutlamanın yapılmasını istedi. Ancak iktidar tarafından 1 Mayıs izni Taksim’e çıkmadı. Valilik geçtiğimiz günlerde kutlamanın Taksim’de yasak olduğunu açıkladı.

HAKAN’DAN HAYRİYE HANIM YORUMU

Taksim tartışmaları sürerken, yandaş kalem Ahmet Hakan köşesinde 1 Mayıs’ın neden Taksim’de yapılmadığını yazdı. Hakan’ın açıklamalarındaki yorumları bir zamanların sevilen dizisi Yaprak Döküm’deki Hayriye hanımın ‘aman ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza bey’ repliğini getirdi. Hakan’ın köşesindeki o bölüm şu şekilde;

“ÇÜNKÜ... Polisle çatışma görüntüleri kaybettiriyor.

ÇÜNKÜ... Ahalinin geneli eylemciliği sevmiyor.

Geçen yılki 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda Taksim’e yürümek isteyen bazı kişiler Bozdoğan Kemeri’nin altında barikat oluşturan polislere saldırmıştı.

ÇÜNKÜ... Sokak hareketleri kutuplaşmayı besliyor.

ÇÜNKÜ... Kutuplaşmadan iktidar da kârlı çıkıyor.

ÇÜNKÜ... Kanı deli akanların oy almak gibi dertleri yok.

ÇÜNKÜ... Sendika üyeleri bile sokakta polisle çatışmaya karşı.

ÇÜNKÜ... Milletin tamamının duygu ve düşüncelerini gözetmek gerekiyor.

ÇÜNKÜ... Mahmut Tanal, kamuoyunun hepsine sempatik gelmiyor.”