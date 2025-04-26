Yandaş yazardan ünlü profesöre ağır hakaret! Kavgada bile söylenmez... Her cümlesi iğrenç...

2020 yılındaki bir yazısında İmamoğlu’nun annesine hakaret eden yandaş kalem İsmail Kılıçarslan, bu sefer de ünlü profesör Celal Şengör’e kavgada söylenmeyecek sözler söyledi. Kılıçarslan, “Kendi b.kunu yiyen, porno bağımlısı, heykele secde eden bir dananın Allah’tan korkmasını da, kuldan utanmasını da zaten beklemiyoruz da herifi uzman zannederek peşine takılan milyonlara üzülüyoruz” dedi.

DEPREM BİLİMCİLERİN TARTIŞMALARINA AĞIR HAKARET

Yandaş kalemin bu sefer ki hedefi Prof. Dr. Celal Şengör oldu. Şengör, 6.2’lik deprem sonrasında büyük deprem tehdittinin halen devam ettiğini belirtmişti. Bir diğer deprem bilimci Şener Üşümezsoy ise büyük depremin artık olmayacağını söylemişti. Deprem bilimciler arasındaki farklılıklar tartışmalara neden olmuştu.

“KENDİ B.KUNU YİYEN, PORNO BAĞIMLISI”

Bu tartışmalara ilişkin Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan’ın Prof. Dr. Celal Şengör’e hakaret etmesi dikkat çekti. Kılıçarslan, “Kendi b.kunu yiyen, porno bağımlısı, heykele secde eden bir dananın Allah’tan korkmasını da, kuldan utanmasını da zaten beklemiyoruz da herifi uzman zannederek peşine takılan milyonlara üzülüyoruz” ifadelerini kullandı.

KILIÇARSLAN’IN İLK HAKARETİ DEĞİL

Yeni Şafak yazarı yandaş kalem İsmail Kılıçarslan’dan Prof. Dr. Celal Şengör’e ağır hakaretlerde bulundu. Kavgada bile söylenmeyecek sözlerde bulunan Kılıçarslan’ın bu ilk hakareti değil. Daha önce de Silivri Cezaevi’nde tutuklu olarak bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun annesine hakaret etmişti. Kılıçarslan, “İmamoğlu’nun annesi de kokuyor mu?” başlıklı yazısında “Ekrem İmamoğlu’nda bir parça karakter varsa saygıdeğer annesinin de aralarında olduğu bir toplumsal kesime böylesi leş şekilde hakaret edebilen bu çirkinlik abidesini bir dakika tutmaz o binada. Aksi halde İmamoğlu “annesine hakareti sinesine çekmiş bir adam” olarak kalacaktır benim zihnimde. Bir gram fazlası değil” diye yazdı.