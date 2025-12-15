İstanbul'un Silivri ilçesinde bulunan Marmara Cezaevi, yürütülen soruşturmalar kapsamında kamuyonda öne çıkan çok sayıda ismin tutuklu olarak bulunduğu bir yer noktasına geldi.

O isimlerden ikisi de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve gazeteci Enver Aysever. İmamoğlu, "yolsuzluk" ve "rüşvet" operasyonları kapsamında tutuklu bulunurken Aysever ise YouTube kanalındaki ifadeler gerekçe gösterilerek "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.

YANDAŞIN İDDİASI YALAN ÇIKTI

İktidar medyası Sabah'tan Mahmut Övür'ün iddiasına göre Aysever, elini sıkmak isteyen İmamoğlu'nu sert sözler ile tepki göstererek reddetti.

Aysever ve İmamoğlu karşılaşmasının tanığı avukat Yiğit Akalın ise Övür'ün iddialarını yalanladı.

Halk TV'ye konuşan Akalın, "Yalan. Dün ben görüşürken Aysever baştaydı. Sayın Ekrem İmamoğlu, 'Geçmiş olsun' diye bağırdı. O da ayağa kalkıp kapısını açıp sesin ulaşması için, 'Sağ olun başkanım sizlere de' dedi" ifadelerini kullandı.