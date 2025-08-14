Yandaşlar meydan kavgasına tutuştu! Özgür Özel skandalı açıkladı…

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'a hediye olarak İBB Borsası dosyasını açmıştı. Özel, Erdoğan'a hediyesi olarak İBB Borsası dosyasını açtı. Özel, İBB operasyonunda tutuklanan iş insanı Murat Kapki'nin yanına giden AKP MYK üyesi Mücahit Birinci'nin 'iftira ifadesi ve 2 milyon dolar ver içeriden çıkarılırsın" dediğini iddia etti. Murat Kapki ise Birinci'nin teklifini geri çevirerek suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda bulunan Kapki, “Fuat Uğur, Cem Küçük ve Nedim Şener devamlı benim hakkımda yalan dolan yazıyor ve konuşuyorlar” cümlesine Mücahit Birinci'nin “O da hepsi bende, sen merak etme ben halledeceğim” dediğini şikayet dilekçesinde yer verdi.

YANDAŞLAR BİRBİRİNE GİTTİ: MÜCAHİT BİRİNCİ’NİN G..ÜNE O MEKTUBU SOKARIM

Yandaş Nedim Şener ise isminin geçmesine ateş püskürerek, AKP’li Mücahit Birinci’ye ağır sözlerde bulundu. Bir süre sonra paylaşımı silen Şener şunları dile getirmişti:

“Lan Özgür Özel, ahtapot Ekrem ile İstanbul’u soyan Murat Kapki gibi naylon faturacı hırsızlarla bir olup, kirli pazarlıkta benim adımı anan avukat Mücahit Birinci’nin g..üne o mektubu sokarım. Bunu hiç birinizin yanına bırakmam. Bakarsın yine bir asansörde karşılaşırız. Nasıl rüşvet çarkına battıysanız, oyununuz da açığa çıkıyor. Sen de bana attığın ve mahkemede mahkum olduğun iftiralarla kirlettiğin ağzınla adımı anma

BİRİNCİ: “ULAN G..! SEN BENİ KORKUTTUĞUN BADEM BIYIKLI FETÖCÜMÜ SANDIN?”

Birinci ise Şener’i ağır ifadelerine aynı şekilde karşılık vererek şunları dile getirdi:

“Ulan g..! Sen beni korkuttuğun badem bıyıklı fetöcümü sandın? Sen kimsin ki ben senin ismini kullanacağım. Kendini nereye koyuyorsun? Seni geçenlerde aramıştım, paçadan akıtıp keke küke konuşuyordun. Sana ne dedim? Ben avukatım istediğime giderim istediğimle görüşürüm mesleğimi yaparken senden mi izin alacağım? Şimdi gidip ifademi vereceğim. İstediğin zaman istediğin yerdede senin ifadeni alırım sıkıntı yok.

Nedim koçum, benim neyi kast ettiğimi çok iyi anladın sen. Öyle dilekçe filan falandan bahs etmedim. İstersen cama çık bağır, komşular yardım edin diye. Adam ol adam ! Anlamadan dinlemeden g.. den element uydurma.

İsmi geçmişmiş, sen kimsin ulan ben senin ismini geçireyim! Dilekçe verecekmiş minnoş Belli ki sen de bu operasyonun bir parçasısın ve atladın bilip bilmeden mevzuya Kemalistliğin tuttu. Kodlarına döndün. Mevzun babamla biliyorum”

ŞENER: BAY G…!

Şener ise Birinci’ye son olarak, “Yaz yaz, bunu yazan Allahtan korkmaz her şeyi yapar. Utanmaza bak, Kapki’ye koşan sensin Kapki’ye “hallederim” dediysen mahkemede hesabını vereceksin. Konunun rahmetli babanla ne ilgisi var anlamadım ama senin para hırsınla ilgisi olduğu bir gerçek. Adını başına adını yazmışsın öyle devam edeyim; Bay g…! İstanbul C.Savcılığı’nın açtığı soruşturmaya “müşteki” olarak dilekçe vereceğim orada karşılaşırız. Murat Kapki yemler diye koşa koşa gidip görüşmeye utanmadın mı? Orada bu pis ağzınla adımı andıysan hukuk önünde hesabını sorarım." dedi.

İkili birbirlerine sosyal medya üzerinden hakeret verici sözler söylemeye devam ediyor.