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Deprem bölgesine yaptığı yardımlarla yandaşların hedefi olan Haluk Levent yarın canlı yayına çıkacağını açıkladı

Haluk Levent, yarın sabah Fox TV’ye konuk olacağını belirterek “Sorularınız olursa yarın sabah ben yayına başladığımda bu twitin altına yazabilirsiniz” açıklamasında bulundu.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 21:44
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Yandaşların hedefi olan Haluk Levent yarın canlı yayına çıkacak

Deprem bölgesine yaptığı yardımlarla yandaşların hedefi olan Haluk Levent yarın canlı yayına çıkacağını açıkladı
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Deprem bölgesine yaptığı yardımlarla yandaşların hedefi haline gelen, Ahbap derneğinin kurucusu, sanatçı Haluk Levent, yarın sabah saat 09.45’te Fox TV’ye konuk olacak.

Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran Levent, “Daha önceden planlamış olan bir programa katılıyorum yarın sabah. Fox TV de İlker Karagöz ile” dedi.

Levent, 15 günde ne yaptıklarını açıklayacaklarını ifade ederek vatandaşlara şu mesajı verdi:

“Sorularınız olursa yarın sabah ben yayına başladığımda bu twitin altına yazabilirsiniz. Saat 09.45’te.”

ÇADIR TARTIŞMASI

Ahbap bugün, Kızılay’dan depremin üçüncü gününde çadır satın alması haberiyle gündeme gelmişti. Dernek, Kızılay'dan 2 bin 50 adet çadırı Kızılay'dan 46 milyon lira karşılığında alındığını doğrulamıştı.

Kızılay, çadırları doğrudan deprem bölgesine göndermek yerine sattığı için kamuoyu tarafından eleştirilmişti. Kızılay Başkanı Kerem Kınık ise yapılan işi "işbirliği" olarak tanımlayarak ahlaki, akılcı ve yasal olduğunu savunmuştu.

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