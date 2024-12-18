Yandex, yeni teknolojisini duyurdu: Arama motoru değil bulma motoru

Arama motoru ve teknoloji firması Yandex, son dönemin dikkat çeken teknolojisi yapay zekayı arama sistemlerine entegre ettiğini açıkladı.

Habertürk’ten Cem Özenen’in haberine göre, İstanbul Fatih'te yer alan Binbirdirek Sarnıcı'nda görkemli bir tanıtım toplantısı ile şirket, bulma motoru 'Yazeka' ile Yandex Search‘ü başlattığını duyurdu. Hizmet, arama motorunun işlevselliğini gelişmiş üretken yapay zeka ile birleştiriyor. İnternetteki tüm bilgiyi kaynak alıntılarıyla destekleyerek tüm sorulara en doğru cevabı sağlıyor.

TÜRKİYE PAZARINA YÖNELİK TASARLANDI

Özellikle Türkiye pazarına yönelik tasarlanan Yazeka ile Yandex Search, artık Yandex Search uygulamasının bir parçası olarak kullanılabiliyor. Bu uygulama, Android ve masaüstü platformlarında Türkçe dilinde ilk kez sunuluyor ve iOS sürümü yakında kullanıcılarla buluşacak.

Yeni sistemle, arama sonuçları, internetteki çok sayıda kaynakta bulunan verilerden derlenen yapay zeka tarafından oluşturulmuş özetler şeklinde geliyor. Yapay zeka tarafından üretilen tüm yanıtlar güvenilir alıntılarla destekleniyor ve kullanıcıların daha derine inme ihtiyacı hissettiklerinde referansları keşfetmelerini sağlıyor.

Yapay zeka destekli yanıtlar, özellikle yanıtı tek bir kaynakta bulunmayan karmaşık sorgularda büyük fayda sağlıyor ve kullanıcının zamandan tasarruf etmesine yardımcı oluyor. Yazeka ile Yandex Search, iletişimin doğal dilini anlayacak şekilde geliştirildiği vurgulanıyor.

TÜRK KULLANICILARIN BİLGİYE EİŞİM BİÇİMİ DEĞİŞİYOR

Toplantıda yeni ürün ile ilgili açıklamalarda bulunan Yandex Search Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, "Yeni bir arama çağına giriş yapıyoruz. Günümüzde arama, sadece bir bilgi alma aracı değil, karmaşık sorgulara yerel bağlam ve kültürü göz önünde bulundurarak yanıt veren bir bulma motorudur. Yazeka ile Yandex Search, yeni bilgileri keşfetmek ve araştırmak için gereken süreyi kısaltarak Türk kullanıcıların bilgiye erişim ve karar verme biçimlerini değiştiriyor" ifadelerini kullandı.