Yangın 14 katlı apartmanı uykusuz bıraktı

Kaynak: İHA
Yangın 14 katlı apartmanı uykusuz bıraktı

Ataşehir'de 14 katlı binanın 1. katında yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri bir yandan binadakileri uyandırmak için zillere bastı, diğer yandan da 112'ye ihbarda bulundu. Yangın söndürülürken 1 kişi de dumandan etkilendi.

İçerenköy Mahallesi Ertaç Sokak üzerinde saat 05.00 sıralarında 14 katlı bir binanın 1. katında sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşlar bir yandan binanın zillerine basarak uykudaki apartman sakinlerini uyandırmaya çalışırken diğer yandan da 112'ye yangın ihbarında bulundu.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis görevliler hariç binanın yakınına kimseyi yaklaştırmadı.

Apartman sakinlerinin bir kısmı sokağa çıktı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Bir kişinin dumandan etkilendiği açıklandı. Yaralı şahısın durumunun iyi oyduğu belirtildi.

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