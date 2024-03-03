Yangın 3 katlı evi ve ahırı kül etti

Kaynak: İHA
Yangın 3 katlı evi ve ahırı kül etti
Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Çepni köyünde, gece saatlerinde meydana gelen yangında Kocaman ailesine ait 3 katlı ev, ahır ve samanlık tamamen küle döndü.

Yangın, evin fırın odasında başladı ve kısa sürede büyüyerek diğer bölümlere sıçradı.

Evde bulunanlar, yangını fark eder etmez dışarıya çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiler. Ancak yangının kontrol altına alınması için uzun uğraşlar verildi. Bu süreçte Mehmet Kocaman, aracını yangından kurtarmak isterken ayağını sakatladı.

Olay yerine çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi ve ekiplerin yoğun çabaları sonucunda yangın söndürüldü. Ancak ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi. Şakir Kocaman, yangında ahırın yanmasına rağmen hayvanları kurtarabildiklerini belirtti.

Çepni köyünde meydana gelen yangında maddi hasarın yanı sıra, ailenin yaşadığı zor durum da göz önüne alınmalıdır. Yangının neden çıktığına dair detaylı bir inceleme yapılması muhtemeldir.

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