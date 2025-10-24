YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik ziyaretleri kapsamında Osmaneli ilçesindeki yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Filibe-Rodop Belediye Başkanı Pavel Mihaylov, Bulgar-Türk İş Adamları Derneği ve beraberindeki heyet üyeleri, yanan bölgede fidan dikti.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın da katıldığı programda yanan alanlarda ilk fidanlar toprakla buluştu. Doğanın ve ormanın korunmasına yönelik mesajların verildiği programda yanan bölgelerin Orman Genel Müdürlüğü tarafından ağaçlandırılacağı müjdesi verildi.

Konuğuyla birlikte açıklamada bulunan Başkan Subaşı, felaketin izlerini silmek, bölgeyi yeniden yeşertmek için var gücüyle çalışacaklarını belirterek şunları söyledi:

‘’Kardeş belediyemizin değerli yetkilileri bizlere iki günlük ziyaret programı düzenlediler. Kardeşlik ve dostluk fidanlarımızın ilk tohumlarını birlikte atmak istedik. Yakın zamanda da Orman Bölge Müdürlüğümüz bu bölgede bir çalışma başlatacak. Umuyorum ki bir daha bu tür acı olaylar yaşamayalım ve ülkemizin bir yerleri yanmasın, canlılarımız yok olmasın. Buradan daha dikkatli olmasını istiyorum tüm insanların. Ülkemizi koruyalım. Çok ufak dediğimiz o çöp atma konularında da daha daha hassas olmamız gerektiğini tekrar düşünelim.”

Filipe-Rodop Belediye Başkanı Pavel Mihaylov ise yaptığı konuşmada, ‘’Bilecik programımızın en güzel işini yapmanın mutluluğunu yaşadık’’ ifadelerini kullanarak, ‘’Bazen doğa insanlardan daha güçlü olabiliyor. Bu doğal afetler, Türkiye’de Bulgaristan’da da oldu ve tüm dünyada oluyor. Birkaç fidan dikmekle problem çözülmeyecek ama biz yöneticiler bunun için örnek olmalıyız. Melek hanım bizleri davet ettiğinde programın akışını sorduğumda, ‘yangın olan bölgeye fidan dikeceğiz’ dedi. Bu ziyaretimizin son durağı ama çok önemli. Bu dikilen fidanlar doğaya ve insanlara güzellik ve temiz hava sağlayacak.’’ dedi.