Yangın büyümeden söndürüldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yangın büyümeden söndürüldü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen bahçe yangını, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın, bugün öğle saatlerinde Zeytinada Mahallesi Çecek mevkiinde bulunan tapulu arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde farklı meyvelere ait çeşitli ağaçların bulunduğu bahçede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bahçede dumanların yükseldiğini farkeden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın, büyümeden ve yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.

Ekipler, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Yangın büyümeden söndürüldü

Yangın büyümeden söndürüldü

Yangın büyümeden söndürüldü

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