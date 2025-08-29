Yangın çıkan dairedeki tüp patladı

Yangın saat 21.00 civarında Fetihtepe Mahallesi Yayla Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını fark edenler, binayı tahliye ederek durumu 112 Acil Çağrı merkezine aktardı. Yangın esnasında, dairenin mutfağındaki tüp patladı. Patlama gürültüsünü işiten mahalle halkı, korkuyla evlerinden dışarıya çıktı. İhbar sonrası bölgeye gelen sağlık görevlilerinin kontrollerinde, yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Patlama anını gören bir kişi, "Evdeydim, kızım 'Arkadaşımın evi yanıyor' diye seslendi. Geldim, baktım. İnsanlara da, 'Açılın' dedim. 'Patlama olacak' demeye kalmadan bir anda bir gümledi. Her yeri alev sardı. Herkes kaçtı. 5 dakika geçmedi itfaiye geldi zaten. Çok kötüydü. Şu an iyi hali. Kimse yok içeride bildiğim kadarıyla, ama bir tane teyzenin olduğunu biliyorum. Sadece kim var başka bilmiyorum. Çok kötüydü, ben çocuklarımı bile gönderdim buradan" dedi.