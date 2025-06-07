Yangın çıktı sanarak itfaiyeyi aradı, gerçek anında ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yangın çıktı sanarak itfaiyeyi aradı, gerçek anında ortaya çıktı

İstanbul Beylikdüzü’nde bir kişi komşusunun evinde yangın çıktığı gerekçesiyle itfaiyeye ihbar yaptı. Ancak itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi sonrası gerçek ortaya çıktı.

Beylikdüzü’nde bir ailenin dev ekranda film izlediği sırada, alevli sahneleri yangın sanan komşu, itfaiyeye ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, gerçek durumu öğrenince olay yerinden ayrıldı.

Olay, 5 Mayıs akşam saatlerinde Gürpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 6 katlı bir binada yaşayan aile, arife günü geceyi film izleyerek geçirmek istedi. Dev ekranda aksiyon filmi izleyen ailenin evinden yansıyan alevli sahneler, komşular tarafından yangın sanıldı. Durumu fark eden bir komşu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yangın ihbarında bulundu.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangın olmadığını ve görüntülerin dev ekrandaki filmden kaynaklandığını anlayınca olay yerinden ayrıldı.

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