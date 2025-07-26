Yangın eve sıçradı! Ev sahibi alevler arasında kaldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yangın eve sıçradı! Ev sahibi alevler arasında kaldı

Bursa İnegöl’de bir evin bahçesindeki fırından yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Çevrede korku dolu anların yaşandığı yangında evde uyuya kalan ev sahibi son anda alevler içerisinde çıkarıldı.

Yangın saat 11.00 İnegöl'ün kırsal Tahtaköprü Mahallesi'nde Hüseyin Karaburun'a ait evin bahçesindeki fırında meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangını gören mahalle sakinleri, seferber oldular. Evde uyuyakalan ev sahibi, vatandaşlar tarafından ölümden kurtarıldı.

O sırada evde patlamalar da yaşandı. Mahalle sakinleri alevlere ilaçlama araçlarına doldurdukları suyla ilk müdahaleyi yaptılar. Yangın o sırada eve sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdüler. Evin bahçesindeki ağılda bulunan 10 küçükbaş hayvan ise vatandaşlar tarafından telef olmaktan son anda kurtarıldılar.

Yüzünde ve kollarında 2. derece yanıklar oluşan ev sahibi, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangın eve sıçradı! Ev sahibi alevler arasında kaldı

Yangın eve sıçradı! Ev sahibi alevler arasında kaldı

Yangın eve sıçradı! Ev sahibi alevler arasında kaldı

Yangın eve sıçradı! Ev sahibi alevler arasında kaldı

Yangın eve sıçradı! Ev sahibi alevler arasında kaldı

Yangın eve sıçradı! Ev sahibi alevler arasında kaldı

Yangın eve sıçradı! Ev sahibi alevler arasında kaldı

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