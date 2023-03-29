Yangın evi kül etti

İHA

Yangın, Koçarlı ilçesi Orta Mahalle Yunus Emre Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.B. isimli bir şahsa ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Şans eseri olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.