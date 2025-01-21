Yangın faciası için 1 gün milli yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar:

Bolu Kartalkaya'da çıkan yangında vefat eden 66 kardeşimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. 51 kardeşimize acil şifalar diliyorum. 17'si taburcu edilirken 1'i yoğun bakımda olmak üzere tedavileri devam ediyor. 22 Ocak Çarşamba günü bir günlük milli yas ilan edildi. Bayraklarımız yarıya indirilecektir.

Ayrıntılar geliyor...