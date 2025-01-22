Grand Kartal Oteli'ndeki yangın merdivenleri görüntülendi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gran Kartal Oteli'nde 2 yangın merdiveni olduğunu söyleyerek ""Otelin 2021 ve 2024'te denetimi yapılmış. ruhsatları talep edilmiş. Otelin itfaiye tarafından yangın yeterlilik belgesi verilmiş. Bu yetki itfaiyede. İtfaiye tarafından olumsuz durum bildirilmemiş. Otelde 2 yangın merdiveni var." açıklamasını yapmıştı.

Bu açıklamanın ardından vatandaşlar otelde yangın merdiveni olduğu halde yangın sırasında neden bu merdivenlerin kullanılamadığını sordu. Birçok sosyal medya kullanıcısı ise yangın merdivenlerinin neden dışarıda değil de içeride bulunduğunu sorguladı.

YANGIN SIRASINDA OTELDE 238 KİŞİ VARDI

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal otelinde yangın faciası sırasında 238 kişi bulunuyordu. 76 kişinin can verdiği olay sonrası otelin yangın merdivenlerinin bulunmadığı iddia edilmişti. .

Otelde bulunan 2 yangın merdiveni görüntülendi. Görüntülerde yangının üzerinden saatler geçmesine rağmen merdivenlerin duman dolu olduğu gözlendi.

10'AR METRE ARALIKLA İKİ MERDİVEN VAR AMA KULLANILAMAMIŞ

Yangın sonrasında otelin içinden çekilen görüntülerde 10 metre aralıkla 2 yangın merdiveni olduğu görüldü. Ancak otelde yangın alarmı bulunmaması nedeni ile birçok kişinin yangına uykusunda yakalandığı ve kaçamadığı belirtildi.