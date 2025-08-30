Yangın göletlerinde su azaldı

Denizli'nin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi'nde 3 gündür devam eden yangına havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Aynı zamanda Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi'nde ve Buldan ilçesinin Çatak, Bostanyeri, Aktaş ve Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan yangın göletlerinde suların azaldığı öğrenildi.

Yaşanılan gelişmelerin üzerine bölgeye 30 ton taşıma kapasitesi bulunan tankerlerle aktarma yapılması için çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sarp arazide meydana gelen orman yangını kontrol altına almak için mücadelesi devam ediyor. Ayrıca sorumluluk bölgesi olan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hem havadan hem de karadan söndürme çalışmalarına devam ediyor.