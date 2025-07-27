Yangın haberi geldi! Athena konseri yarıda kesildi

Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen Athena Grubu konseri, kentteki orman yangını nedeniyle yarıda kesildi. Grubun solisti Gökhan Özoğuz, sahneden yaptığı açıklamada, "Bursa'daki yangın nedeniyle konseri sonlandırmamızı söylediler. Sakin bir şekilde alanı boşaltın" dedi.

GELEN GÖRÜNTÜLER YÜREKLERİ DAĞLADI

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle daha da büyüdü. Bölgede bazı köyler boşaltılırken, köylüler traktörleriyle ekiplere yardım etmek için kolları sıvadılar. Yangın yerinden gelen görüntüler yürekleri sızlattı.

KONSER YANGIN NEDENİYLE YARIDA KESİLDİ

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen Athena Grubu’nun konseri, yangınlar nedeniyle yarıda kesildi.

Gökhan Özoğuz, sahneden yaptığı açıklamada, “Bursa’daki yangın nedeniyle konseri sonlandırmamızı söylediler. Sakin bir şekilde alanı boşaltın” ifadelerini kullandı.