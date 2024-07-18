Yangın kontrol altına alındı

Kaynak: AA
Yangın kontrol altına alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Üyücek köyü yakınlarındaki Kıran Yaylası mevkisinde ormanlık alanda dumanlar yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 1 itfaiye, 1 su ikmal aracı, 1 dozer ve 50 personel sevk edildi.

Ekipler, köylülerin de yardımıyla çamlık bölgedeki yangına müdahaleye başladı.

Hızlı müdahaleyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Yıldırım düşmesi nedeniyle çıktığı değerlendirilen yangında, yaklaşık 1 hektarlık çamlık alan zarar gördü.

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