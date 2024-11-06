Yangın kontrol altına alındı

Yangının hızlı bir şekilde büyümesi çevrede panik yarattı. İtfaiye ekipleri olay yerine hızla sevk edildi ve yangın, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. İtfaiye Dairesi Başkanı Vekili Yaşar Korkmaz, yangının bir patlama şeklinde başladığını belirterek, "Bir iş yeri, yaklaşık 2 bin 500 metrekare alan etkilendi. Dört bir tarafı farklı iş yerleri ile çevrili, fakat başarılı bir müdahale ile diğer iş yerlerine sirayeti engelledik. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi. Ayrıca, arama kurtarma ekiplerinin yangının çıktığı fabrikada tarama çalışması yaptığı ve herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı ifade edildi. Yangının ilk etabında dumandan etkilenen iki işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yangın nedeniyle fabrika önünde iki aracın hasar gördüğü, yangının çıkış sebebinin ise araştırıldığı kaydedildi.